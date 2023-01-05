Свердловчане возмутились новогодними детскими шоу в «Екатеринбург-Экспо»

Чаще всего свердловчан огорчали опоздания и плохая подготовка актеров Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Свердловской области, которые купили билеты на новогодние детские шоу «ЭкспоЕлки», возмутились их проведением. Свердловчане отмечали, что представления задерживались на 20 минут, а костюмы и актеры оставляли желать лучшего. Отзывы о развлекательной программе «Екатеринбург-Экспо» появились в социальных сетях.

«На сцене просто бегали люди в костюмах не лучшего качества, без особого сюжета. Половину времени просто крутили мультики „Три кота“. Ни обещанных браслетов, ни интерактива не было», — пожаловалась одна из свердловчанок на шоу «Три кота» в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Также женщина отметила, что на середине представления отключилось электричество, а выступление задержали на 20 минут.

О задержке спектакля рассказала и другая жительница области. Она вместе с ребенком посетила новогоднее шоу «Мимимишки». «Лазерное шоу — это два инопланетянина с тремя мини-лазерами в каждой руке, помахали ими, и все. Кончилось лазерное шоу. Шоу мыльных пузырей — это две очень странные рыбы, [которые] опускали кольца в тазик. Пузыри лопались сразу или вообще не получались. Танцоры смотрели друг на друга и пытались вспомнить хоть какие-нибудь движения», — поделилась впечатлениями женщина.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к организаторам «ЭкспоЕлки». Там ему заявили, что сейчас в «Екатеринбург-Экспо» в рамках новогоднего проекта «ЭкспоЕлка» проходит четыре спектакля: главное шоу проекта, поставленное командой «Екатеринбург-Экспо» — «Чудеса случаются», а также спектакли «Три Кота», «Мимимишки» и «Буба», которые представлены партнерами площадки.

«К сожалению, не все из этих спектаклей понравились зрителям. Также сообщаем, что всем недовольным зрителям организаторы этих спектаклей возвращали деньги за билеты на месте или приглашали на наш собственный спектакль „Чудеса случаются“, который получил хорошие отзывы», — заявили представители «Екатеринбург-Экспо». Также они добавили, что, если среди читателей URA.RU есть те, кому не понравились спектакли партнеров, то их приглашают бесплатно 7 января на заключительное представление.

Ранее URA.RU сообщало, что с 25 декабря на площадке «Екатеринбург-Экспо» открылся большой парк развлечений, а для малышей подготовили спектакли. В этом году под детские новогодние развлечения отдали три площадки выставочного центра.