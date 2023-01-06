Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новейшим вооружением замечен у берегов Норвегии

Фрегат «Адмирал Горшков» замечен у берегов Норвегии (архивное фото)Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными установками «Циркон», был замечен у берегов Норвегии. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии
«На законных основаниях он находится в международных водах. Мы внимательно следим за любыми перемещениями и будем делать это до тех пор, пока фрегат находится в наших районах», — уточняет ведомство в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин 4 января сообщил об отправке на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», пишет RT. Фрегат отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Данный фрегат оснащен современным ракетным вооружением «Циркон», который не имеет аналогов в мире. Он способен поражать цели на суше и на воде, уточняет телеканал 360. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уточнил, что вывод фрегата может спровоцировать политическое недовольство, передает Пятый канал.
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Российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными установками «Циркон», был замечен у берегов Норвегии. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии «На законных основаниях он находится в международных водах. Мы внимательно следим за любыми перемещениями и будем делать это до тех пор, пока фрегат находится в наших районах», — уточняет ведомство в Twitter. Президент РФ Владимир Путин 4 января сообщил об отправке на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», пишет RT. Фрегат отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Данный фрегат оснащен современным ракетным вооружением «Циркон», который не имеет аналогов в мире. Он способен поражать цели на суше и на воде, уточняет телеканал 360. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уточнил, что вывод фрегата может спровоцировать политическое недовольство, передает Пятый канал.