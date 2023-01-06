Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новейшим вооружением замечен у берегов Норвегии

06 января 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Фрегат «Адмирал Горшков» замечен у берегов Норвегии (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными установками «Циркон», был замечен у берегов Норвегии. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии «На законных основаниях он находится в международных водах. Мы внимательно следим за любыми перемещениями и будем делать это до тех пор, пока фрегат находится в наших районах», — уточняет ведомство в Twitter. Президент РФ Владимир Путин 4 января сообщил об отправке на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», пишет RT. Фрегат отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Данный фрегат оснащен современным ракетным вооружением «Циркон», который не имеет аналогов в мире. Он способен поражать цели на суше и на воде, уточняет телеканал 360. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уточнил, что вывод фрегата может спровоцировать политическое недовольство, передает Пятый канал.

Российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными установками «Циркон», был замечен у берегов Норвегии. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии «На законных основаниях он находится в международных водах. Мы внимательно следим за любыми перемещениями и будем делать это до тех пор, пока фрегат находится в наших районах», — уточняет ведомство в Twitter. Президент РФ Владимир Путин 4 января сообщил об отправке на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», пишет RT. Фрегат отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Данный фрегат оснащен современным ракетным вооружением «Циркон», который не имеет аналогов в мире. Он способен поражать цели на суше и на воде, уточняет телеканал 360. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уточнил, что вывод фрегата может спровоцировать политическое недовольство, передает Пятый канал.