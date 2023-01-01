«Укрэнерго»: на восстановление энергосистемы Украины месяцы или годы

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ТЭЦ-2, зима. Тюмень, тэц 2, пар
Повреждены электростанции и теплоэлектроцентрали страны, отметил Владимир Кудрицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На восстановление энергосистемы Украины необходимы «месяцы, если не годы». Об этом заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы [Украины] необходимы месяцы, если не годы», — заявил Кудрицкий в эфире украинского телеканал «Рада», отметив беспрецедентный уровень повреждений оборудования Украины. Он добавил, что критические повреждения наблюдаются и на тепловых станциях, а также на гидроэлектростанциях страны.

Жители Украины и местные СМИ сообщали о массовых отключениях света и перебоях с электричеством в стране. Минобороны России неоднократно подтверждало уничтожение объектов критической инфраструктуры страны высокоточным оружием. Наибольшие проблемы с электричеством в Киевской области: местные власти сообщали, что экстренные отключения света в Киеве продлятся всю зиму. Западные страны, в свою очередь, усилили помощь Украине, поставляя ей электрогенераторы и оборудование для ремонта электростанций.

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На восстановление энергосистемы Украины необходимы «месяцы, если не годы». Об этом заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. «Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы [Украины] необходимы месяцы, если не годы», — заявил Кудрицкий в эфире украинского телеканал «Рада», отметив беспрецедентный уровень повреждений оборудования Украины. Он добавил, что критические повреждения наблюдаются и на тепловых станциях, а также на гидроэлектростанциях страны. Жители Украины и местные СМИ сообщали о массовых отключениях света и перебоях с электричеством в стране. Минобороны России неоднократно подтверждало уничтожение объектов критической инфраструктуры страны высокоточным оружием. Наибольшие проблемы с электричеством в Киевской области: местные власти сообщали, что экстренные отключения света в Киеве продлятся всю зиму. Западные страны, в свою очередь, усилили помощь Украине, поставляя ей электрогенераторы и оборудование для ремонта электростанций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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