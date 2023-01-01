«Укрэнерго»: на восстановление энергосистемы Украины месяцы или годы

01 января 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Повреждены электростанции и теплоэлектроцентрали страны, отметил Владимир Кудрицкий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На восстановление энергосистемы Украины необходимы «месяцы, если не годы». Об этом заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. «Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы [Украины] необходимы месяцы, если не годы», — заявил Кудрицкий в эфире украинского телеканал «Рада», отметив беспрецедентный уровень повреждений оборудования Украины. Он добавил, что критические повреждения наблюдаются и на тепловых станциях, а также на гидроэлектростанциях страны. Жители Украины и местные СМИ сообщали о массовых отключениях света и перебоях с электричеством в стране. Минобороны России неоднократно подтверждало уничтожение объектов критической инфраструктуры страны высокоточным оружием. Наибольшие проблемы с электричеством в Киевской области: местные власти сообщали, что экстренные отключения света в Киеве продлятся всю зиму. Западные страны, в свою очередь, усилили помощь Украине, поставляя ей электрогенераторы и оборудование для ремонта электростанций.

На восстановление энергосистемы Украины необходимы «месяцы, если не годы». Об этом заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. «Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы [Украины] необходимы месяцы, если не годы», — заявил Кудрицкий в эфире украинского телеканал «Рада», отметив беспрецедентный уровень повреждений оборудования Украины. Он добавил, что критические повреждения наблюдаются и на тепловых станциях, а также на гидроэлектростанциях страны. Жители Украины и местные СМИ сообщали о массовых отключениях света и перебоях с электричеством в стране. Минобороны России неоднократно подтверждало уничтожение объектов критической инфраструктуры страны высокоточным оружием. Наибольшие проблемы с электричеством в Киевской области: местные власти сообщали, что экстренные отключения света в Киеве продлятся всю зиму. Западные страны, в свою очередь, усилили помощь Украине, поставляя ей электрогенераторы и оборудование для ремонта электростанций.