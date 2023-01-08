08 января 2023
07 января 2023

В мэрии Екатеринбурга детям разрешили не ходить в школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Для учебных заведений Екатеринбурга ввели рекомендации по температурным параметрам Фото:

Екатеринбургские школьники смогут выбрать, в каком формате им получать образовательные материалы в период заморозков. Детям разрешили не ходить в школу, но занятия не отменяются. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы.

«На дистант не отправлен никто. Есть рекомендация для школ по температурным параметрам. То есть школьники могут не ходить в школу. С ними будут организованы дистанционные занятия. С теми, кто придет в школу, — очные, по расписанию», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что самым холодным днем в Свердловской области будет 10 января. Дневная температура воздуха опустится до -35 градусов.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Екатеринбургские школьники смогут выбрать, в каком формате им получать образовательные материалы в период заморозков. Детям разрешили не ходить в школу, но занятия не отменяются. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы. «На дистант не отправлен никто. Есть рекомендация для школ по температурным параметрам. То есть школьники могут не ходить в школу. С ними будут организованы дистанционные занятия. С теми, кто придет в школу, — очные, по расписанию», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что самым холодным днем в Свердловской области будет 10 января. Дневная температура воздуха опустится до -35 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...