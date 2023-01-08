В мэрии Екатеринбурга детям разрешили не ходить в школу

09 января 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Для учебных заведений Екатеринбурга ввели рекомендации по температурным параметрам Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбургские школьники смогут выбрать, в каком формате им получать образовательные материалы в период заморозков. Детям разрешили не ходить в школу, но занятия не отменяются. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы. «На дистант не отправлен никто. Есть рекомендация для школ по температурным параметрам. То есть школьники могут не ходить в школу. С ними будут организованы дистанционные занятия. С теми, кто придет в школу, — очные, по расписанию», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что самым холодным днем в Свердловской области будет 10 января. Дневная температура воздуха опустится до -35 градусов.

Екатеринбургские школьники смогут выбрать, в каком формате им получать образовательные материалы в период заморозков. Детям разрешили не ходить в школу, но занятия не отменяются. Об этом URA.RU рассказали в мэрии уральской столицы. «На дистант не отправлен никто. Есть рекомендация для школ по температурным параметрам. То есть школьники могут не ходить в школу. С ними будут организованы дистанционные занятия. С теми, кто придет в школу, — очные, по расписанию», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что самым холодным днем в Свердловской области будет 10 января. Дневная температура воздуха опустится до -35 градусов.