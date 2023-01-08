В ХМАО из-за морозов отменили занятия у школьников второй смены

В ХМАО из-за тридцатиградусных морозов отменили занятия второй смены
Из-за тридцатиградусных морозов в большинстве муниципалитетов ХМАО отменили занятия у школьников второй смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
«В диапазоне классов с 1-го по 11-й отменили занятия в Когалыме и Покачах. С 1-го по 8-й классы отменили занятия в Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Лянторе. С 1-го по 4-й класс отменили занятия в городах: Советский, Югорск, Радужный, Белоярский», — сказано в сообщении. В некоторых районах ХМАО температура достигает -36 градусов.
- Для учеников второй смены с 1-го по 4-й класс отменили занятия в поселениях Лыхма, Сорум, Сосновка, Большой Атлым, Малый Атлым, Большие Леуши, Приобье, Октябрьское, Андра, Сергино, Варьеган, Новоаганск, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Унъюган, Коммунистический, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Каюкова, Угут, Салым, Верхнеказымский, Казым.
- С 1-го по 8-й класс из-за морозов отменили занятия в селах: Нижнесортымский, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лемпино, Сайгатина, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Чантырья, Мулымья, Ушья, Половинка, Таежный, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы, Каменное, Батово, Выкатной, Елизарово, Кирпичный, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Сибирский, Согом, Троица, Шапша, Белогорье, Пырьях, Реполово, Ягурьях, Тюли, Кедровый, Алтай, Куть-Ях, Сентябрьский, Мортка, Луговой, Юмас, Шугур, Леуши, Ягодный, Междуреченский, Кондинское, Болчары, Куминский.
- С 1-го по 11-й класс отменили занятия в деревнях Хулимсунт, Няксимволь, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй, Сосьва.
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