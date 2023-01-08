В ХМАО из-за морозов отменили занятия у школьников второй смены

В ХМАО из-за тридцатиградусных морозов отменили занятия второй смены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за тридцатиградусных морозов в большинстве муниципалитетов ХМАО отменили занятия у школьников второй смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«В диапазоне классов с 1-го по 11-й отменили занятия в Когалыме и Покачах. С 1-го по 8-й классы отменили занятия в Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Лянторе. С 1-го по 4-й класс отменили занятия в городах: Советский, Югорск, Радужный, Белоярский», — сказано в сообщении. В некоторых районах ХМАО температура достигает -36 градусов.