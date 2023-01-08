В Челябинске открылся новый ресторан восточной кухни

Восточный ресторан будет работать при отеле «Покровский» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В центре Челябинска открылся новый ресторан восточной кухни «Дастан Казан». Об этом сообщили в социальных сетях.

«Наш ресторан работает: пока в техническом режиме, но мы уже готовы дарить вам свою любовь! А пока приглашаем одним глазком взглянуть на наш чудесный зал», — гласит текст в официальном паблике «Дастан Казан» в соцсети «ВКонтакте».

Блюда заведения будут готовиться на открытом мангале, а меню дополнят позиции средиземноморской кухни. Ресторан расположили в здании отеля «Покровский» на Цвиллинга, 13Б.

Ранее челябинский ресторанный критик сообщил, что в январе горожане будут предпочитать восточную и кавказскую кухни. По мнению эксперта, восточные блюда поправляют здоровье и согревают.