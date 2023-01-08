08 января 2023

В Челябинске открылся новый ресторан восточной кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан
Восточный ресторан будет работать при отеле «Покровский» Фото:

В центре Челябинска открылся новый ресторан восточной кухни «Дастан Казан». Об этом сообщили в социальных сетях.

«Наш ресторан работает: пока в техническом режиме, но мы уже готовы дарить вам свою любовь! А пока приглашаем одним глазком взглянуть на наш чудесный зал», — гласит текст в официальном паблике «Дастан Казан» в соцсети «ВКонтакте».

Блюда заведения будут готовиться на открытом мангале, а меню дополнят позиции средиземноморской кухни. Ресторан расположили в здании отеля «Покровский» на Цвиллинга, 13Б.

Ранее челябинский ресторанный критик сообщил, что в январе горожане будут предпочитать восточную и кавказскую кухни. По мнению эксперта, восточные блюда поправляют здоровье и согревают.

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В центре Челябинска открылся новый ресторан восточной кухни «Дастан Казан». Об этом сообщили в социальных сетях. «Наш ресторан работает: пока в техническом режиме, но мы уже готовы дарить вам свою любовь! А пока приглашаем одним глазком взглянуть на наш чудесный зал», — гласит текст в официальном паблике «Дастан Казан» в соцсети «ВКонтакте». Блюда заведения будут готовиться на открытом мангале, а меню дополнят позиции средиземноморской кухни. Ресторан расположили в здании отеля «Покровский» на Цвиллинга, 13Б. Ранее челябинский ресторанный критик сообщил, что в январе горожане будут предпочитать восточную и кавказскую кухни. По мнению эксперта, восточные блюда поправляют здоровье и согревают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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