В январе челябинцы будут предпочитать восточную и кавказскую кухни

Восточная кухня, по мнению ресторанного критика, поправляет здоровье и отлично согревает Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В начале января в кулинарных трендах Челябинска самой популярной будет восточная кухня. Об этом URA.RU рассказал ресторанный критик Глориан Кински, посоветовав посетить местный ресторан.

«В начале января будут в моде восточная и кавказская кухни из-за алкогольного изобилия и холодов. Пряные, острые, кисло-сладкие и горячие блюда отлично способствуют пищеварению, приводят в чувства, бодрят и согревают», — объяснил Кински.

Критик порекомендовал практически все блюда одного из ресторанов на улице на Цвиллинга. Заведение недавно обновило меню, добавив много интересных позиций. Особенно отмечены были остро-пряные супы и блюда на мангале, а еду в ресторане готовят на живом огне. По мнению Кински, это «прекрасный вариант поправить здоровье, разогнать кровь и согреться».