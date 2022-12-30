30 декабря 2022

В январе челябинцы будут предпочитать восточную и кавказскую кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, ресторан, еда
Восточная кухня, по мнению ресторанного критика, поправляет здоровье и отлично согревает Фото:

В начале января в кулинарных трендах Челябинска самой популярной будет восточная кухня. Об этом URA.RU рассказал ресторанный критик Глориан Кински, посоветовав посетить местный ресторан.

«В начале января будут в моде восточная и кавказская кухни из-за алкогольного изобилия и холодов. Пряные, острые, кисло-сладкие и горячие блюда отлично способствуют пищеварению, приводят в чувства, бодрят и согревают», — объяснил Кински.

Критик порекомендовал практически все блюда одного из ресторанов на улице на Цвиллинга. Заведение недавно обновило меню, добавив много интересных позиций. Особенно отмечены были остро-пряные супы и блюда на мангале, а еду в ресторане готовят на живом огне. По мнению Кински, это «прекрасный вариант поправить здоровье, разогнать кровь и согреться».

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В начале января в кулинарных трендах Челябинска самой популярной будет восточная кухня. Об этом URA.RU рассказал ресторанный критик Глориан Кински, посоветовав посетить местный ресторан. «В начале января будут в моде восточная и кавказская кухни из-за алкогольного изобилия и холодов. Пряные, острые, кисло-сладкие и горячие блюда отлично способствуют пищеварению, приводят в чувства, бодрят и согревают», — объяснил Кински. Критик порекомендовал практически все блюда одного из ресторанов на улице на Цвиллинга. Заведение недавно обновило меню, добавив много интересных позиций. Особенно отмечены были остро-пряные супы и блюда на мангале, а еду в ресторане готовят на живом огне. По мнению Кински, это «прекрасный вариант поправить здоровье, разогнать кровь и согреться».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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