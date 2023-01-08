Суд отказал челябинцу в смягчении приговора за убийство таксиста

Виновный нанес таксисту 56 ножевых ранений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд отказал в смягчении приговора, вынесенного жителю региона за убийство таксиста. Как URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, подсудимый просил снизить наказание и уменьшить размер компенсации семье погибшего.

«Осужденный и его защитник не согласились с приговором, просили его смягчить, а также уменьшить размер компенсации морального вреда. Апелляционная инстанция областного суда с учетом позиции прокурора оставила приговор без изменения», — сообщают в ведомстве.

В 2016 году в Юрюзани Катав-Ивановского района во время поездки между таксистом и пассажиром возник конфликт. Они остановились на пустыре. Пассажир нанес 56 ножевых ранений таксисту, от которых тот скончался на месте.

В марте 2022 года местный житель признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и осужден к 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также суд взыскал 2,3 млн рублей в счет компенсации семье погибшего. Приговор вступил в законную силу.