Власти определили семь локаций для размещения купелей
Власти Сургута определили семь локаций для размещения купелей на крещение. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале администрации города.
«В этом году в городе подготовят семь купелей. В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи, полиции. Купели оборудуют поручнями и лестницами», — говорится в сообщении.
Помимо этого рядом с купелями установят палатки с обогревом для переодевания, биотуалеты. Также на локациях будут размещены полевые кухни и точки с горячим чаем.
Список адресов, где будут установлены купели:
- водоем между улицей ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом.
- храм святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Университетская, 12).
- собор Преображения Господня (ул. Мелик-Карамова, 76, корп. 1).
- храм в честь святителя Николая Чудотворца (ул. Заводская, 31).
- храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Кедровый, 4).
- храм в честь святителя Луки Крымского (ул. Нефтеюганское шоссе, 20, корп. 2).
- временный храм Свято-Троицкого собора (пр. Мира, 25).
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