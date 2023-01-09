Власти Сургута определили места для крещенских купаний. Карта

10 января 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Власти определили семь локаций для размещения купелей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Сургута определили семь локаций для размещения купелей на крещение. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале администрации города. «В этом году в городе подготовят семь купелей. В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи, полиции. Купели оборудуют поручнями и лестницами», — говорится в сообщении. Помимо этого рядом с купелями установят палатки с обогревом для переодевания, биотуалеты. Также на локациях будут размещены полевые кухни и точки с горячим чаем. Список адресов, где будут установлены купели: водоем между улицей ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом.

храм святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Университетская, 12).

собор Преображения Господня (ул. Мелик-Карамова, 76, корп. 1).

храм в честь святителя Николая Чудотворца (ул. Заводская, 31).

храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Кедровый, 4).

храм в честь святителя Луки Крымского (ул. Нефтеюганское шоссе, 20, корп. 2).

временный храм Свято-Троицкого собора (пр. Мира, 25). Фото: администрация Сургута

Власти Сургута определили семь локаций для размещения купелей на крещение. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале администрации города. «В этом году в городе подготовят семь купелей. В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи, полиции. Купели оборудуют поручнями и лестницами», — говорится в сообщении. Помимо этого рядом с купелями установят палатки с обогревом для переодевания, биотуалеты. Также на локациях будут размещены полевые кухни и точки с горячим чаем. Список адресов, где будут установлены купели: