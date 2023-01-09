09 января 2023

Власти Сургута определили места для крещенских купаний. Карта

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Крещенские купания на озере Шарташ. Екатеринбург , освящение купели, крещение господне
Власти определили семь локаций для размещения купелей Фото:

Власти Сургута определили семь локаций для размещения купелей на крещение. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале администрации города.

«В этом году в городе подготовят семь купелей. В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи, полиции. Купели оборудуют поручнями и лестницами», — говорится в сообщении.

Помимо этого рядом с купелями установят палатки с обогревом для переодевания, биотуалеты. Также на локациях будут размещены полевые кухни и точки с горячим чаем.

Список адресов, где будут установлены купели:

  • водоем между улицей ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом.
  • храм святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Университетская, 12).
  • собор Преображения Господня (ул. Мелик-Карамова, 76, корп. 1).
  • храм в честь святителя Николая Чудотворца (ул. Заводская, 31).
  • храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Кедровый, 4).
  • храм в честь святителя Луки Крымского (ул. Нефтеюганское шоссе, 20, корп. 2).
  • временный храм Свято-Троицкого собора (пр. Мира, 25).
Фото:

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Власти Сургута определили семь локаций для размещения купелей на крещение. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале администрации города. «В этом году в городе подготовят семь купелей. В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи, полиции. Купели оборудуют поручнями и лестницами», — говорится в сообщении. Помимо этого рядом с купелями установят палатки с обогревом для переодевания, биотуалеты. Также на локациях будут размещены полевые кухни и точки с горячим чаем. Список адресов, где будут установлены купели:
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