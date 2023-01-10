Фильм «Чебурашка» бьет рекорды кассовых сборов в Прикамье

Сборы фильма «Чебурашка» в Пермском крае превысили семь млн рублей

11 января 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

Зрительные залы кинотеатров Прикамья в новогодние праздники были переполнены Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сборы после старта проката фильма «Чебурашка» в кинотеатрах Пермского края в период новогодних каникул перевалили за отметку в семь млн рублей. Эта информация опубликована в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Фильм „Чебурашка“ стал самой успешной отечественной кинолентой в истории. Сборы в Пермском крае преодолели отметку в семь млн рублей за новогодние праздники», — указано в сообщении. Семейную комедию запустили в российских кинотеатрах с 1 января. Прокатчикам удалось за время новогодних праздников заработал более трех млрд рублей. Рекорды кассовых сборов были побиты во многих регионах страны. Пермский край вошел в их число. Об этом свидетельствует статистика Единой федеральной автоматизированной инфосистемы сведений о показах фильмов в кинозалах. Для сравнения, у фильма «Сердце Пармы» сборы составили чуть более млн рублей, указано на сервисе «Кинопоиск». Лента была выпущена в прокат в начале октября. О том, что в Кремле пока не смотрели новый фильм о Чебурашке, но рады его кассовому успеху, URA.RU писало ранее. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас у отечественных киноделов «образовалось широкое поле для работы».

Сборы после старта проката фильма «Чебурашка» в кинотеатрах Пермского края в период новогодних каникул перевалили за отметку в семь млн рублей. Эта информация опубликована в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Фильм „Чебурашка“ стал самой успешной отечественной кинолентой в истории. Сборы в Пермском крае преодолели отметку в семь млн рублей за новогодние праздники», — указано в сообщении. Семейную комедию запустили в российских кинотеатрах с 1 января. Прокатчикам удалось за время новогодних праздников заработал более трех млрд рублей. Рекорды кассовых сборов были побиты во многих регионах страны. Пермский край вошел в их число. Об этом свидетельствует статистика Единой федеральной автоматизированной инфосистемы сведений о показах фильмов в кинозалах. Для сравнения, у фильма «Сердце Пармы» сборы составили чуть более млн рублей, указано на сервисе «Кинопоиск». Лента была выпущена в прокат в начале октября. О том, что в Кремле пока не смотрели новый фильм о Чебурашке, но рады его кассовому успеху, URA.RU писало ранее. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас у отечественных киноделов «образовалось широкое поле для работы».