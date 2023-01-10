10 января 2023

Фильм «Чебурашка» бьет рекорды кассовых сборов в Прикамье

Сборы фильма «Чебурашка» в Пермском крае превысили семь млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация результатов исследования ВЦИОМ в Музее истории ГУЛАГа. Москва, кино, кинематограф, зрительный зал, проектор, фильм
Зрительные залы кинотеатров Прикамья в новогодние праздники были переполнены Фото:

Сборы после старта проката фильма «Чебурашка» в кинотеатрах Пермского края в период новогодних каникул перевалили за отметку в семь млн рублей. Эта информация опубликована в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Фильм „Чебурашка“ стал самой успешной отечественной кинолентой в истории. Сборы в Пермском крае преодолели отметку в семь млн рублей за новогодние праздники», — указано в сообщении.

Семейную комедию запустили в российских кинотеатрах с 1 января. Прокатчикам удалось за время новогодних праздников заработал более трех млрд рублей. Рекорды кассовых сборов были побиты во многих регионах страны. Пермский край вошел в их число. Об этом свидетельствует статистика Единой федеральной автоматизированной инфосистемы сведений о показах фильмов в кинозалах. Для сравнения, у фильма «Сердце Пармы» сборы составили чуть более млн рублей, указано на сервисе «Кинопоиск». Лента была выпущена в прокат в начале октября.

О том, что в Кремле пока не смотрели новый фильм о Чебурашке, но рады его кассовому успеху, URA.RU писало ранее. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас у отечественных киноделов «образовалось широкое поле для работы».

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Сборы после старта проката фильма «Чебурашка» в кинотеатрах Пермского края в период новогодних каникул перевалили за отметку в семь млн рублей. Эта информация опубликована в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Фильм „Чебурашка“ стал самой успешной отечественной кинолентой в истории. Сборы в Пермском крае преодолели отметку в семь млн рублей за новогодние праздники», — указано в сообщении. Семейную комедию запустили в российских кинотеатрах с 1 января. Прокатчикам удалось за время новогодних праздников заработал более трех млрд рублей. Рекорды кассовых сборов были побиты во многих регионах страны. Пермский край вошел в их число. Об этом свидетельствует статистика Единой федеральной автоматизированной инфосистемы сведений о показах фильмов в кинозалах. Для сравнения, у фильма «Сердце Пармы» сборы составили чуть более млн рублей, указано на сервисе «Кинопоиск». Лента была выпущена в прокат в начале октября. О том, что в Кремле пока не смотрели новый фильм о Чебурашке, но рады его кассовому успеху, URA.RU писало ранее. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас у отечественных киноделов «образовалось широкое поле для работы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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