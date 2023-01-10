Симфонический «Другой оркестр» отменил пермский концерт с хитами The Prodigy

11 января 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

«Другой оркестр» сыграет, но в Екатеринбурге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Симфонический коллектив «Другой оркестр» объявил об отмене концерта в Перми, на котором музыканты должны были исполнить хиты легендарной электронной группы The Prodigy. Причиной стала низкая продаваемость билетов на шоу. «К сожалению, мы вынуждены отменить наш концерт 14 января. Причина проста — мы не вывозим эту коляску из-за неожидаемо невысокого спроса. Плюс наш оркестр далеко не мал и требует обильного технического и бытового райдера», — сообщается в соцсетях «Другого оркестра». Пермяков музыканты приглашают на концерт в Екатеринбурге, который состоится 13 января. Как рассказывало URA.RU, шоу, на котором популярные композиции британских электронщиков The Prodigy должны были прозвучать в обработке симфонического оркестра, планировалось в пермском клубе «Свобода». Стоимость билетов варьировалась от 1100 до 2100 рублей.

Симфонический коллектив «Другой оркестр» объявил об отмене концерта в Перми, на котором музыканты должны были исполнить хиты легендарной электронной группы The Prodigy. Причиной стала низкая продаваемость билетов на шоу. «К сожалению, мы вынуждены отменить наш концерт 14 января. Причина проста — мы не вывозим эту коляску из-за неожидаемо невысокого спроса. Плюс наш оркестр далеко не мал и требует обильного технического и бытового райдера», — сообщается в соцсетях «Другого оркестра». Пермяков музыканты приглашают на концерт в Екатеринбурге, который состоится 13 января. Как рассказывало URA.RU, шоу, на котором популярные композиции британских электронщиков The Prodigy должны были прозвучать в обработке симфонического оркестра, планировалось в пермском клубе «Свобода». Стоимость билетов варьировалась от 1100 до 2100 рублей.