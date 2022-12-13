13 декабря 2022

В Перми симфонический оркестр сыграет рейв группы The Prodigy. Видео

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Уральский филармонический оркестр на крыше ЖК Форум Сити. Екатеринбург, оркестр, уральский филармонический оркестр
«Другой оркестр» сыграет классику электронной музыки Фото:

Симфонический коллектив «Другой оркестр» сыграет в Перми хиты рейв-группы The Prodigy (16+). Популярные композиции британских электронщиков исполнят скрипки, виолончели, контрабас, флейты, саксофоны, и рояль.

«Готовы к рейву?! Хиты The Prodigy прозвучат в обработке „Другого Оркестра“. А это мощное звучание, уникальные аранжировки и само собой 100% живой звук», — сообщается в анонсе концерта в соцсети «ВКонтакте».

Концерт состоится 14 января на площадке клуба «Свобода». Стоимость билетов от 1100 до 2100 рублей.

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Симфонический коллектив «Другой оркестр» сыграет в Перми хиты рейв-группы The Prodigy (16+). Популярные композиции британских электронщиков исполнят скрипки, виолончели, контрабас, флейты, саксофоны, и рояль. «Готовы к рейву?! Хиты The Prodigy прозвучат в обработке „Другого Оркестра“. А это мощное звучание, уникальные аранжировки и само собой 100% живой звук», — сообщается в анонсе концерта в соцсети «ВКонтакте». Концерт состоится 14 января на площадке клуба «Свобода». Стоимость билетов от 1100 до 2100 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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