«Другой оркестр» сыграет классику электронной музыки
Симфонический коллектив «Другой оркестр» сыграет в Перми хиты рейв-группы The Prodigy (16+). Популярные композиции британских электронщиков исполнят скрипки, виолончели, контрабас, флейты, саксофоны, и рояль.
«Готовы к рейву?! Хиты The Prodigy прозвучат в обработке „Другого Оркестра“. А это мощное звучание, уникальные аранжировки и само собой 100% живой звук», — сообщается в анонсе концерта в соцсети «ВКонтакте».
Концерт состоится 14 января на площадке клуба «Свобода». Стоимость билетов от 1100 до 2100 рублей.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь