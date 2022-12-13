В Перми симфонический оркестр сыграет рейв группы The Prodigy. Видео

14 декабря 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

«Другой оркестр» сыграет классику электронной музыки Фото: Размик Закарян © URA.RU Симфонический коллектив «Другой оркестр» сыграет в Перми хиты рейв-группы The Prodigy (16+). Популярные композиции британских электронщиков исполнят скрипки, виолончели, контрабас, флейты, саксофоны, и рояль. «Готовы к рейву?! Хиты The Prodigy прозвучат в обработке „Другого Оркестра“. А это мощное звучание, уникальные аранжировки и само собой 100% живой звук», — сообщается в анонсе концерта в соцсети «ВКонтакте». Концерт состоится 14 января на площадке клуба «Свобода». Стоимость билетов от 1100 до 2100 рублей.

Симфонический коллектив «Другой оркестр» сыграет в Перми хиты рейв-группы The Prodigy (16+). Популярные композиции британских электронщиков исполнят скрипки, виолончели, контрабас, флейты, саксофоны, и рояль. «Готовы к рейву?! Хиты The Prodigy прозвучат в обработке „Другого Оркестра“. А это мощное звучание, уникальные аранжировки и само собой 100% живой звук», — сообщается в анонсе концерта в соцсети «ВКонтакте». Концерт состоится 14 января на площадке клуба «Свобода». Стоимость билетов от 1100 до 2100 рублей.