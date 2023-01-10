10 января 2023

Свердловчанина, подозреваемого в убийстве матери пятерых детей, готовят к суду

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Мужчину задержали после того, как нашли труп женщины Фото:

В суд для заключения под стражу доставят жителя Алапаевска, которого подозревают в убийстве своей бывшей жены, матери пятерых детей — Александры Белюшиной. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Подозреваемый задержан. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Белюшина пропала 22 декабря, в этот день ее муж сообщил силовикам о ее бесследном исчезновении. На поиски были брошены сотрудники полиции и волонтеры из поисковых отрядов, после чего был найден труп. Делом занялись следователи, которые подозревают мужа Белюшиной — Александра. Он неоднократно проходил исследование на полиграфе.

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В суд для заключения под стражу доставят жителя Алапаевска, которого подозревают в убийстве своей бывшей жены, матери пятерых детей — Александры Белюшиной. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Подозреваемый задержан. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Белюшина пропала 22 декабря, в этот день ее муж сообщил силовикам о ее бесследном исчезновении. На поиски были брошены сотрудники полиции и волонтеры из поисковых отрядов, после чего был найден труп. Делом занялись следователи, которые подозревают мужа Белюшиной — Александра. Он неоднократно проходил исследование на полиграфе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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