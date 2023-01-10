Свердловчанина, подозреваемого в убийстве матери пятерых детей, готовят к суду

11 января 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали после того, как нашли труп женщины Фото: Илья Московец © URA.RU В суд для заключения под стражу доставят жителя Алапаевска, которого подозревают в убийстве своей бывшей жены, матери пятерых детей — Александры Белюшиной. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Подозреваемый задержан. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Белюшина пропала 22 декабря, в этот день ее муж сообщил силовикам о ее бесследном исчезновении. На поиски были брошены сотрудники полиции и волонтеры из поисковых отрядов, после чего был найден труп. Делом занялись следователи, которые подозревают мужа Белюшиной — Александра. Он неоднократно проходил исследование на полиграфе.

В суд для заключения под стражу доставят жителя Алапаевска, которого подозревают в убийстве своей бывшей жены, матери пятерых детей — Александры Белюшиной. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Подозреваемый задержан. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Белюшина пропала 22 декабря, в этот день ее муж сообщил силовикам о ее бесследном исчезновении. На поиски были брошены сотрудники полиции и волонтеры из поисковых отрядов, после чего был найден труп. Делом занялись следователи, которые подозревают мужа Белюшиной — Александра. Он неоднократно проходил исследование на полиграфе.