Свердловчанина, подозреваемого в убийстве матери пятерых детей, готовят к суду

В суд для заключения под стражу доставят жителя Алапаевска, которого подозревают в убийстве своей бывшей жены, матери пятерых детей — Александры Белюшиной. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.
«Подозреваемый задержан. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сообщил собеседник агентства.
URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
Белюшина пропала 22 декабря, в этот день ее муж сообщил силовикам о ее бесследном исчезновении. На поиски были брошены сотрудники полиции и волонтеры из поисковых отрядов, после чего был найден труп. Делом занялись следователи, которые подозревают мужа Белюшиной — Александра. Он неоднократно проходил исследование на полиграфе.
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