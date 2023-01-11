11 января 2023

Власти Перми ищут звезду для главного корпоратива города

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Митинг в поддержку референдума
Алексей Демкин рассчитывает увидеть артиста российского масштаба на главном концерте года в Перми Фото:
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300-летие Перми

Власти Перми готовят главный концерт, посвященный 300-летию города. Как рассказал мэр Алексей Демкин, он состоится на площади перед Театром-Театром 12 июня. Но кто станет хедлайнером, до сих пор не ясно, отметил глава Перми.

«Концертная программа на главной сцене завершится выступлением артиста российской эстрады. Сейчас активно прорабатывается вопрос о том, кто именно это будет», — сообщил Демкин на заседании правительства Пермского края. В 2022 году закрывала концерт в честь Дня города певица Валерия.

В день 300-летия Перми жителей и гостей города кроме концерта перед Театром-Театром ждут различные мероприятия во всех районах. На набережной планируются спортивные соревнования. Завершится праздник салютом над Камой в районе Коммунального моста.

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Власти Перми готовят главный концерт, посвященный 300-летию города. Как рассказал мэр Алексей Демкин, он состоится на площади перед Театром-Театром 12 июня. Но кто станет хедлайнером, до сих пор не ясно, отметил глава Перми. «Концертная программа на главной сцене завершится выступлением артиста российской эстрады. Сейчас активно прорабатывается вопрос о том, кто именно это будет», — сообщил Демкин на заседании правительства Пермского края. В 2022 году закрывала концерт в честь Дня города певица Валерия. В день 300-летия Перми жителей и гостей города кроме концерта перед Театром-Театром ждут различные мероприятия во всех районах. На набережной планируются спортивные соревнования. Завершится праздник салютом над Камой в районе Коммунального моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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