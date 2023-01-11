Власти Перми ищут звезду для главного корпоратива города

12 января 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин рассчитывает увидеть артиста российского масштаба на главном концерте года в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Власти Перми готовят главный концерт, посвященный 300-летию города. Как рассказал мэр Алексей Демкин, он состоится на площади перед Театром-Театром 12 июня. Но кто станет хедлайнером, до сих пор не ясно, отметил глава Перми. «Концертная программа на главной сцене завершится выступлением артиста российской эстрады. Сейчас активно прорабатывается вопрос о том, кто именно это будет», — сообщил Демкин на заседании правительства Пермского края. В 2022 году закрывала концерт в честь Дня города певица Валерия. В день 300-летия Перми жителей и гостей города кроме концерта перед Театром-Театром ждут различные мероприятия во всех районах. На набережной планируются спортивные соревнования. Завершится праздник салютом над Камой в районе Коммунального моста.

Власти Перми готовят главный концерт, посвященный 300-летию города. Как рассказал мэр Алексей Демкин, он состоится на площади перед Театром-Театром 12 июня. Но кто станет хедлайнером, до сих пор не ясно, отметил глава Перми. «Концертная программа на главной сцене завершится выступлением артиста российской эстрады. Сейчас активно прорабатывается вопрос о том, кто именно это будет», — сообщил Демкин на заседании правительства Пермского края. В 2022 году закрывала концерт в честь Дня города певица Валерия. В день 300-летия Перми жителей и гостей города кроме концерта перед Театром-Театром ждут различные мероприятия во всех районах. На набережной планируются спортивные соревнования. Завершится праздник салютом над Камой в районе Коммунального моста.