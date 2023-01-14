При пожаре в многоэтажке пострадал один человек
В Когалыме (ХМАО) при пожаре в подъезде девятиэтажного дома на улице Молодежная пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.
«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление в подъезде. В результате пожара поврежден мусоропровод на площади один квадратный метр. Травмирован один человек», — рассказали в ведомстве.
В ликвидации возгорания были задействованы 13 пожарных и четыре машины. Пожар произошел вечером 14 января.
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