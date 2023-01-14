В ХМАО при пожаре в многоэтажке пострадал человек. Фото, видео

15 января 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

При пожаре в многоэтажке пострадал один человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Когалыме (ХМАО) при пожаре в подъезде девятиэтажного дома на улице Молодежная пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО. «На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление в подъезде. В результате пожара поврежден мусоропровод на площади один квадратный метр. Травмирован один человек», — рассказали в ведомстве. В ликвидации возгорания были задействованы 13 пожарных и четыре машины. Пожар произошел вечером 14 января. Тelegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Когалыме (ХМАО) при пожаре в подъезде девятиэтажного дома на улице Молодежная пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО. «На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление в подъезде. В результате пожара поврежден мусоропровод на площади один квадратный метр. Травмирован один человек», — рассказали в ведомстве. В ликвидации возгорания были задействованы 13 пожарных и четыре машины. Пожар произошел вечером 14 января.