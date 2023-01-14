14 января 2023
13 января 2023

В ХМАО при пожаре в многоэтажке пострадал человек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, сугроб, машина скорой помощи
При пожаре в многоэтажке пострадал один человек Фото:

В Когалыме (ХМАО) при пожаре в подъезде девятиэтажного дома на улице Молодежная пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление в подъезде. В результате пожара поврежден мусоропровод на площади один квадратный метр. Травмирован один человек», — рассказали в ведомстве.

В ликвидации возгорания были задействованы 13 пожарных и четыре машины. Пожар произошел вечером 14 января.

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В Когалыме (ХМАО) при пожаре в подъезде девятиэтажного дома на улице Молодежная пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО. «На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление в подъезде. В результате пожара поврежден мусоропровод на площади один квадратный метр. Травмирован один человек», — рассказали в ведомстве. В ликвидации возгорания были задействованы 13 пожарных и четыре машины. Пожар произошел вечером 14 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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