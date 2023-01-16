Экс-сотрудница центра занятости Челябинска похитила пособие у работодателя

Челябинка незаконно получила свыше 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске экс-сотрудница «Центра занятости населения» похитила пособие по безработице у бывшего работодателя. Об этом URA.RU сообщили 17 января в пресс-службе прокуратуры региона.

«Жительница Челябинска, 1990 года рождения, до сентября 2021 работала ведущим инспектором ОКУ „Центр занятости населения“, после чего уволилась. Позже она встала на учет в качестве безработной и стала получать пособие. В декабре 2021 года женщина трудоустроилась на новую работу, но факт трудоустройства от бывшего работодателя скрыла», — заявили в пресс-службе ведомства.

Челябинка незаконно получила пособие по безработице свыше 10 тысяч рублей. По данным фактам в ОП «Центральный» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Свою вину женщина признала в полном объеме. Расследование уголовного дела прокуратура Центрального района Челябинска поставила на контроль.