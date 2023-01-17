Свердловские кожевники расширили продукцию для нужд СВО. Видео

Свердловское предприятие увеличило выпуск ремней для военных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военторг. Тюмень , одежда, военторг, военная одежда, экипировка, военная экипировка
Клиенты компании «Уралкожа» — силовые структуры, а также владельцы военторгов Фото:

Компания из Екатеринбурга «Уралкожа» увеличила выпуск кожаных ремней для военнослужащих, также предприятие начало выпуск офицерских пряжек и планирует запустить производство специализированной обуви. Об этом URA.RU сообщил директор компании Армен Геворкян.

«Мы шьем ремни по гособоронзаказу, так как являемся крупнейшим в России предприятием в сфере кожаного снаряжения. После начала специальной военной операции потребность в продукции выросла, но это уже за рамками гособоронзаказа — много снаряжения покупают военторги», — поделился Геворкян.

Недавно «Уралкожа» запустила фурнитурное производство, и теперь, в частности, делает офицерские пряжки для военных ремней. В апреле компания планирует запустить производство военной обуви. В декабре 2022 года заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин рассказывал URA.RU, что в регионе порядка 10 предприятий, которые шьют одежду и изготавливают амуницию для военнослужащих и работников силовых ведомств. В планах у министерства расширять производство в этой сфере.

Компания «Уралкожа» владеет четырьмя производствами в Свердловской области и занимается производством гражданской и военной продукции. Среди клиентов компании — силовые структуры, для которых «Уралкожа» шьет ремни, кобуры и другую амуницию. С ними компания сотрудничает на контрактной основе, выигрывая аукционы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Компания из Екатеринбурга «Уралкожа» увеличила выпуск кожаных ремней для военнослужащих, также предприятие начало выпуск офицерских пряжек и планирует запустить производство специализированной обуви. Об этом URA.RU сообщил директор компании Армен Геворкян. «Мы шьем ремни по гособоронзаказу, так как являемся крупнейшим в России предприятием в сфере кожаного снаряжения. После начала специальной военной операции потребность в продукции выросла, но это уже за рамками гособоронзаказа — много снаряжения покупают военторги», — поделился Геворкян. Недавно «Уралкожа» запустила фурнитурное производство, и теперь, в частности, делает офицерские пряжки для военных ремней. В апреле компания планирует запустить производство военной обуви. В декабре 2022 года заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин рассказывал URA.RU, что в регионе порядка 10 предприятий, которые шьют одежду и изготавливают амуницию для военнослужащих и работников силовых ведомств. В планах у министерства расширять производство в этой сфере. Компания «Уралкожа» владеет четырьмя производствами в Свердловской области и занимается производством гражданской и военной продукции. Среди клиентов компании — силовые структуры, для которых «Уралкожа» шьет ремни, кобуры и другую амуницию. С ними компания сотрудничает на контрактной основе, выигрывая аукционы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...