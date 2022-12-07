В Свердловской области увеличат производство одежды для военных. Фото, видео

08 декабря 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

На Урале наращивают объемы производства обмундирования для военных и силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Свердловской области существует порядка 10 предприятий, которые выполняют гособоронзаказ по пошиву одежды для военных. Еще 20 предприятий дооснащаются, чтобы увеличить объем продукции. Об этом URA.RU сообщил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. «Вопросами амуниции мы занимаемся с февраля. У нас есть порядка 10 предприятий, которые работают по гособоронзаказу и также поставляют продукцию в силовые ведомства. Плюс к этим десяти предприятиям есть еще 20 предприятий, которые дооснащаются, чтобы увеличить объемы производства. Поставлена задача — усовершенствовать ту экипировку, которая есть», — рассказал Зеленкин на мероприятии на фабрике SHISHKIN uniform atelier. Также в регионе прорабатывают вопрос о том, чтобы начать производство обуви по требованиям министерства обороны, и ведется работа по усовершенствованию бронезащиты, которая десятками тысяч штук поставляется на фронт. В планах — строительство ткацкой фабрики. «Прорабатываем вопрос с поставщиками, есть инвесторы достаточно серьезные. Мы смотрим не только изготовление, но в целом всю цепочку, в том числе обеспечения сырьем», — добавил Зеленкин. Вопросы легкой промышленности обсуждались в рамках экскурсии по цифровой швейной фабрике SHISHKIN uniform atelier. С сентября здесь производят комплекты одежды для военнослужащих. До конца года фабрика планирует поставить мобилизованным 100 тысяч комплектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области существует порядка 10 предприятий, которые выполняют гособоронзаказ по пошиву одежды для военных. Еще 20 предприятий дооснащаются, чтобы увеличить объем продукции. Об этом URA.RU сообщил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. «Вопросами амуниции мы занимаемся с февраля. У нас есть порядка 10 предприятий, которые работают по гособоронзаказу и также поставляют продукцию в силовые ведомства. Плюс к этим десяти предприятиям есть еще 20 предприятий, которые дооснащаются, чтобы увеличить объемы производства. Поставлена задача — усовершенствовать ту экипировку, которая есть», — рассказал Зеленкин на мероприятии на фабрике SHISHKIN uniform atelier. Также в регионе прорабатывают вопрос о том, чтобы начать производство обуви по требованиям министерства обороны, и ведется работа по усовершенствованию бронезащиты, которая десятками тысяч штук поставляется на фронт. В планах — строительство ткацкой фабрики. «Прорабатываем вопрос с поставщиками, есть инвесторы достаточно серьезные. Мы смотрим не только изготовление, но в целом всю цепочку, в том числе обеспечения сырьем», — добавил Зеленкин. Вопросы легкой промышленности обсуждались в рамках экскурсии по цифровой швейной фабрике SHISHKIN uniform atelier. С сентября здесь производят комплекты одежды для военнослужащих. До конца года фабрика планирует поставить мобилизованным 100 тысяч комплектов.