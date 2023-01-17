Первой в РФ женщине-машинистке доверили водить поезд дальнего следования

Свердловчанка стала первой женщиной в РФ, кому доверили водить поезд дальнего следования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первой в России женщине-машинистке Оксане Соколовой, работающей на Свердловской железной дороге (СвЖД), доверили водить поезда дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Оксана Соколова получила удостоверение машиниста электровоза, и стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования», — передает слова пресс-службы РЖД РИА Новости. Первая самостоятельная поездка состоится через два месяца после стажировки.

На данный момент свердловчанка имеет право работать машистом электровоза только по маршруту Екатеринбург — Дружинино. Однако в пресс-службе РЖД отмечают, что Соколова планирует получить разрешения для работы на участке Екатеринбург — Тюмень.