Первой в РФ женщине-машинистке доверили водить поезд дальнего следования

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Свердловчанка стала первой женщиной в РФ, кому доверили водить поезд дальнего следования Фото:

Первой в России женщине-машинистке Оксане Соколовой, работающей на Свердловской железной дороге (СвЖД), доверили водить поезда дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Оксана Соколова получила удостоверение машиниста электровоза, и стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования», — передает слова пресс-службы РЖД РИА Новости. Первая самостоятельная поездка состоится через два месяца после стажировки.

На данный момент свердловчанка имеет право работать машистом электровоза только по маршруту Екатеринбург — Дружинино. Однако в пресс-службе РЖД отмечают, что Соколова планирует получить разрешения для работы на участке Екатеринбург — Тюмень.

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Первой в России женщине-машинистке Оксане Соколовой, работающей на Свердловской железной дороге (СвЖД), доверили водить поезда дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. «Оксана Соколова получила удостоверение машиниста электровоза, и стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования», — передает слова пресс-службы РЖД РИА Новости. Первая самостоятельная поездка состоится через два месяца после стажировки. На данный момент свердловчанка имеет право работать машистом электровоза только по маршруту Екатеринбург — Дружинино. Однако в пресс-службе РЖД отмечают, что Соколова планирует получить разрешения для работы на участке Екатеринбург — Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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