Тюменцев атакуют телефонные хулиганы с Украины

Украинские хулиганы звонят тюменцам через популярные мессенджеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителям Тюменской области начали поступать телефонные звонки с территории Украины, во время которых им советуют собрать вещи и документы для того, чтобы подготовиться к «эвакуации» Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Мне позвонили через один из мессенджеров. Звонящий сразу сообщил, что он находится на Украине. Он сказал, что мне и моим знакомым необходимо собрать вещи, деньги и документы, чтобы подготовиться к „эвакуации“. Естественно, в это я не поверила и просто прекратила разговор», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.

Аналогичный звонок поступил другому жителю города. «Позвонили, сказали готовиться к „эвакуации“. Я спросил, откуда звонит человек. Он ответил, что с Украины. Я посмеялся в ответ и положил трубку. Звонили через мессенджер. Номер не определился», — пояснил мужчина в разговоре с URA.RU.

В Военный комиссариат Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Количество анонимных телефонных звонков россиянам с территории Украины значительно увеличилось после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации этой страны. В большинстве случаев, звонящие пытаются узнать данные банковских карт или просят перевести деньги на определенные реквизиты.