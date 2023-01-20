Власти Кургана выдают земли многодетным семьям в микрорайоне, где нет школы и детсада

Жители микрорайона Зайково пожаловались, что у них нет своей школы и детского сада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане многодетным семьям выдают земельные участки в отдаленном районе города, в котором нет ни школы, ни детского сада. Жители микрорайона Зайково жалуются, что их детям ради учебы приходится ездить в соседний микрорайон, который находится в десяти километрах. Обращение горожан с жалобой было опубликовано на правительственном портале «Обратись».

«Хотелось бы узнать, по поводу строительства школы и детского сада в микрорайоне Зайково. Микрорайон далеко немаленький, и растет с каждым годом, также здесь выданы земельные участки многодетным семья, участникам боевых действий. В микрорайоне активно идет застройка, а школы и детского сада до сих пор нет, даже элементарно детской площадки нет», — говорится в сообщении.

В обращении также указано, что подвоз детей из микрорайона Зайково осуществляется только для учеников начальной школы, а остальным приходится добираться самостоятельно. «С учетом, что прямого автобуса ни до школы, ни до детского сада нет, то переходить приходится через железнодорожные пути и потом еще 15 минут идти до школы и также до детсада», — добавили жители Зайково. Также они уточнили, что несколько лет назад в их микрорайоне планировали строительство общеобразовательных, дошкольных учреждений и детских садов, но в итоге так ничего и не появилось.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана, чтобы выяснить, когда в микрорайоне планируется строительство детского сада и школы. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось о том, что в селе Кетово открыли школу на 1100 мест, которую курганские власти несколько лет не могли выкупить у застройщика. Официальное открытие состоялось 12 января 2023 года. На торжественном мероприятии присутствовали сенаторы Сергей Муратов и Елена Перминова.