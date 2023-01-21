21 января 2023
20 января 2023

Екатеринбуржцы стали чаще выбрасывать ели после Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ Курган, помойка, елки выбросили, мусоровоз, мусорка
Горожане чаще выбрасывают новогодние ели в мусор, чем отдают на переработку Фото:

Екатеринбуржцы в два раза чаще выбрасывают новогодние ели в мусор, чем сдают в переработку. Об этом исследовании URA.RU рассказали аналитики компании Suprjob.

«В этом году 42% жителей Екатеринбурга отнесли в мусор новогодние ели. Сдали ели в переработку 20% горожан, 15% опрошенных распилят дерево на дрова, 4% изготовят деревянные изделия и сувениры. В зоопарк планирует принести ель лишь один из ста екатеринбуржцев», — говорится в исследовании.

Аналитики отметили, что три года назад жители России более ответственно подходили к утилизации новогодней ели, чем в нынешнем году. Исследование проводилось в период с 13 по 20 января 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало об исследовании, в котором екатеринбуржцы высказались о проведении новогодних корпоративов. По результатам опроса половина горожан поддержала отмену новогодних гуляний.

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Екатеринбуржцы в два раза чаще выбрасывают новогодние ели в мусор, чем сдают в переработку. Об этом исследовании URA.RU рассказали аналитики компании Suprjob. «В этом году 42% жителей Екатеринбурга отнесли в мусор новогодние ели. Сдали ели в переработку 20% горожан, 15% опрошенных распилят дерево на дрова, 4% изготовят деревянные изделия и сувениры. В зоопарк планирует принести ель лишь один из ста екатеринбуржцев», — говорится в исследовании. Аналитики отметили, что три года назад жители России более ответственно подходили к утилизации новогодней ели, чем в нынешнем году. Исследование проводилось в период с 13 по 20 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало об исследовании, в котором екатеринбуржцы высказались о проведении новогодних корпоративов. По результатам опроса половина горожан поддержала отмену новогодних гуляний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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