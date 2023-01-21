21 января 2023
20 января 2023

В Екатеринбурге нашли тело мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Следователи отказались комментировать происшествие Фото:

В Екатеринбурге возле дома на улице Светлая, 5 нашли тело мертвого мужчины. В соцсетях предполагают, что мужчина разбился, упав с высоты.

«Сегодня на улице Светлой нашли тело мужчины. По предварительным данным, он скончался в результате падения с высоты», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет РФ по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме в одной из квартир обнаружили мертвым 15-летнего подростка. Его тело нашел младший брат и сперва подумал, что тот его разыгрывает.

Тело мужчины нашли 22 января
Фото:

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В Екатеринбурге возле дома на улице Светлая, 5 нашли тело мертвого мужчины. В соцсетях предполагают, что мужчина разбился, упав с высоты. «Сегодня на улице Светлой нашли тело мужчины. По предварительным данным, он скончался в результате падения с высоты», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет РФ по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме в одной из квартир обнаружили мертвым 15-летнего подростка. Его тело нашел младший брат и сперва подумал, что тот его разыгрывает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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