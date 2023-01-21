Следователи отказались комментировать происшествие
В Екатеринбурге возле дома на улице Светлая, 5 нашли тело мертвого мужчины. В соцсетях предполагают, что мужчина разбился, упав с высоты.
«Сегодня на улице Светлой нашли тело мужчины. По предварительным данным, он скончался в результате падения с высоты», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет РФ по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.
Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме в одной из квартир обнаружили мертвым 15-летнего подростка. Его тело нашел младший брат и сперва подумал, что тот его разыгрывает.
Тело мужчины нашли 22 января
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