Под Екатеринбургом в квартире нашли тело подростка

20 января 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Тело подростка в квартире на Успенском проспекте нашел младший брат Владимир Жабриков © URA.RU В одной из квартир на Успенском проспекте в Верхней Пышме (Свердловская область) обнаружили мертвым 15-летнего подростка. Его тело нашел младший брат и сперва подумал, что тот его разыгрывает. «Он испугался, позвал соседей. Те уже вызвали родителей, полицию и скорую. Следователи приезжали, опрашивали всех. Семья благополучная, отец — серьезный бизнесмен, очень любил своих детей, конфликтов у них не было в семье. Погибший мальчик ходил в 10-й класс, но находился на тот момент на домашнем обучении», — цитирует E1.RU одного из жителей дома. URA.RU обратился за комментарием в свердловское управление Следственного комитета. В ведомстве воздержались от комментария.

В одной из квартир на Успенском проспекте в Верхней Пышме (Свердловская область) обнаружили мертвым 15-летнего подростка. Его тело нашел младший брат и сперва подумал, что тот его разыгрывает. «Он испугался, позвал соседей. Те уже вызвали родителей, полицию и скорую. Следователи приезжали, опрашивали всех. Семья благополучная, отец — серьезный бизнесмен, очень любил своих детей, конфликтов у них не было в семье. Погибший мальчик ходил в 10-й класс, но находился на тот момент на домашнем обучении», — цитирует E1.RU одного из жителей дома. URA.RU обратился за комментарием в свердловское управление Следственного комитета. В ведомстве воздержались от комментария.