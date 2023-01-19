19 января 2023

Под Екатеринбургом в квартире нашли тело подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Кислородная подстанция скорой помощи. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помошь
Тело подростка в квартире на Успенском проспекте нашел младший брат

В одной из квартир на Успенском проспекте в Верхней Пышме (Свердловская область) обнаружили мертвым 15-летнего подростка. Его тело нашел младший брат и сперва подумал, что тот его разыгрывает.

«Он испугался, позвал соседей. Те уже вызвали родителей, полицию и скорую. Следователи приезжали, опрашивали всех. Семья благополучная, отец — серьезный бизнесмен, очень любил своих детей, конфликтов у них не было в семье. Погибший мальчик ходил в 10-й класс, но находился на тот момент на домашнем обучении», — цитирует E1.RU одного из жителей дома.

URA.RU обратился за комментарием в свердловское управление Следственного комитета. В ведомстве воздержались от комментария. 

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В одной из квартир на Успенском проспекте в Верхней Пышме (Свердловская область) обнаружили мертвым 15-летнего подростка. Его тело нашел младший брат и сперва подумал, что тот его разыгрывает. «Он испугался, позвал соседей. Те уже вызвали родителей, полицию и скорую. Следователи приезжали, опрашивали всех. Семья благополучная, отец — серьезный бизнесмен, очень любил своих детей, конфликтов у них не было в семье. Погибший мальчик ходил в 10-й класс, но находился на тот момент на домашнем обучении», — цитирует E1.RU одного из жителей дома. URA.RU обратился за комментарием в свердловское управление Следственного комитета. В ведомстве воздержались от комментария. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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