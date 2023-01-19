Под Екатеринбургом в квартире нашли тело подростка

В одной из квартир на Успенском проспекте в Верхней Пышме (Свердловская область) обнаружили мертвым 15-летнего подростка. Его тело нашел младший брат и сперва подумал, что тот его разыгрывает.
«Он испугался, позвал соседей. Те уже вызвали родителей, полицию и скорую. Следователи приезжали, опрашивали всех. Семья благополучная, отец — серьезный бизнесмен, очень любил своих детей, конфликтов у них не было в семье. Погибший мальчик ходил в 10-й класс, но находился на тот момент на домашнем обучении», — цитирует E1.RU одного из жителей дома.
URA.RU обратился за комментарием в свердловское управление Следственного комитета. В ведомстве воздержались от комментария.
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