От мэра из ХМАО массово уходят кураторы строек

В Советском районе ХМАО массово увольняются чиновники строительного блока

25 января 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Последним увольнением стала отставка директора УКС Сергея Пьянкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из управления капитального строительства Советского района ХМАО массово увольняются сотрудники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер. «Уволились ведущие специалисты УКС района. Сначала ушел главный инженер Александров, потом ушел специалист технадзора Некрасов, следующий специалист Бажин. Последний несколько раз писал служебные записки на имя главы района Евгения Буренкова, но им не дали ход. Причиной увольнения считают отказ подписывать липовые акты выполненных работ», — отмечает инсайдер. По словам источника, знакомого с ситуацией, последним увольнением стала отставка директора УКС Сергея Пьянкова. Он был уволен без отработки. Глава Советского района Евгений Буренков отметил, что в подобных изменениях нет ничего критического. «Произошла смена руководства в управлении капительного строительства. То, что кадры меняются, люди ищут места работы получше — это нормально», — отметил Евгений Буренков. Ранее URA.RU писало, что в Советском горожан оставили без воды и тепла на ночь из-за отключения ветхого участка водовода. Жители города несколько раз оставались без водоснабжения из-за коммунальных аварий.

Из управления капитального строительства Советского района ХМАО массово увольняются сотрудники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер. «Уволились ведущие специалисты УКС района. Сначала ушел главный инженер Александров, потом ушел специалист технадзора Некрасов, следующий специалист Бажин. Последний несколько раз писал служебные записки на имя главы района Евгения Буренкова, но им не дали ход. Причиной увольнения считают отказ подписывать липовые акты выполненных работ», — отмечает инсайдер. По словам источника, знакомого с ситуацией, последним увольнением стала отставка директора УКС Сергея Пьянкова. Он был уволен без отработки. Глава Советского района Евгений Буренков отметил, что в подобных изменениях нет ничего критического. «Произошла смена руководства в управлении капительного строительства. То, что кадры меняются, люди ищут места работы получше — это нормально», — отметил Евгений Буренков. Ранее URA.RU писало, что в Советском горожан оставили без воды и тепла на ночь из-за отключения ветхого участка водовода. Жители города несколько раз оставались без водоснабжения из-за коммунальных аварий.