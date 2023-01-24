24 января 2023

В Челябинске закрыли кафе бурятской кухни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабвэй. Ханты-Мансийск, стулья, столы, столовая, кафе
В Челябинске кафе «Аян» опечатано приставами на 60 суток Фото:

В Челябинке бурятское кафе «Аян» на улице Сони Кривой, 52 закрыли на два месяца из-за нарушения санитарных и эпидемиологических норм. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

«На 60 суток приостановлена деятельность кафе „Аян“. Заведение опечатано судебными приставами. Владелица заведения обвиняется по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения)», — уточнили в ведомстве.

Ранее приставы закрыли челябинское кафе «Дархан» из-за вспышки гепатита А, которая началась среди горожан после обеда в этом заведении. В кафе не соблюдались санитарные и эпидемиологические нормы, не велся контроль за свежестью и качеством продуктов.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинке бурятское кафе «Аян» на улице Сони Кривой, 52 закрыли на два месяца из-за нарушения санитарных и эпидемиологических норм. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону. «На 60 суток приостановлена деятельность кафе „Аян“. Заведение опечатано судебными приставами. Владелица заведения обвиняется по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения)», — уточнили в ведомстве. Ранее приставы закрыли челябинское кафе «Дархан» из-за вспышки гепатита А, которая началась среди горожан после обеда в этом заведении. В кафе не соблюдались санитарные и эпидемиологические нормы, не велся контроль за свежестью и качеством продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...