В Челябинске закрыли кафе бурятской кухни

25 января 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

В Челябинске кафе «Аян» опечатано приставами на 60 суток Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинке бурятское кафе «Аян» на улице Сони Кривой, 52 закрыли на два месяца из-за нарушения санитарных и эпидемиологических норм. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону. «На 60 суток приостановлена деятельность кафе „Аян“. Заведение опечатано судебными приставами. Владелица заведения обвиняется по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения)», — уточнили в ведомстве. Ранее приставы закрыли челябинское кафе «Дархан» из-за вспышки гепатита А, которая началась среди горожан после обеда в этом заведении. В кафе не соблюдались санитарные и эпидемиологические нормы, не велся контроль за свежестью и качеством продуктов.

В Челябинке бурятское кафе «Аян» на улице Сони Кривой, 52 закрыли на два месяца из-за нарушения санитарных и эпидемиологических норм. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону. «На 60 суток приостановлена деятельность кафе „Аян“. Заведение опечатано судебными приставами. Владелица заведения обвиняется по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения)», — уточнили в ведомстве. Ранее приставы закрыли челябинское кафе «Дархан» из-за вспышки гепатита А, которая началась среди горожан после обеда в этом заведении. В кафе не соблюдались санитарные и эпидемиологические нормы, не велся контроль за свежестью и качеством продуктов.