Свердловчанину выставили счет за ЖКХ почти на полмиллиона: причина

В Невьянске с инвалида потребовали 472 тысячи рублей за коммуналку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С инвалида требовали 472 тысячи рублей
С инвалида требовали 472 тысячи рублей Фото:

В Невьянске (Свердловская область) инвалиду насчитали 472 тысячи рублей за коммунальные услуги. Огромный счет мужчине выставили, так как в течение почти пяти лет энергетики не снимали контрольные показания с его счетчиков, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«В результате мужчине предъявлен дополнительный объем электроэнергии, в связи с чем сделан перерасчет за апрель 2024 года за коммунальную услугу „электрическая энергия“. Как следствие, у мужчины образовалась задолженность на сумму свыше 472 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

К делу подключилась прокуратура, направив иск в Невьянский горсуд с требованием признать незаконным выставленный счет, однако там отказали. В суде первой инстанции удовлетворили требования правоохранителей. Вскоре мужчине сделают перерасчет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Невьянске (Свердловская область) инвалиду насчитали 472 тысячи рублей за коммунальные услуги. Огромный счет мужчине выставили, так как в течение почти пяти лет энергетики не снимали контрольные показания с его счетчиков, рассказали URA.RU в прокуратуре. «В результате мужчине предъявлен дополнительный объем электроэнергии, в связи с чем сделан перерасчет за апрель 2024 года за коммунальную услугу „электрическая энергия“. Как следствие, у мужчины образовалась задолженность на сумму свыше 472 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. К делу подключилась прокуратура, направив иск в Невьянский горсуд с требованием признать незаконным выставленный счет, однако там отказали. В суде первой инстанции удовлетворили требования правоохранителей. Вскоре мужчине сделают перерасчет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...