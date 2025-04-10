Свердловчанину выставили счет за ЖКХ почти на полмиллиона: причина

В Невьянске (Свердловская область) инвалиду насчитали 472 тысячи рублей за коммунальные услуги. Огромный счет мужчине выставили, так как в течение почти пяти лет энергетики не снимали контрольные показания с его счетчиков, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«В результате мужчине предъявлен дополнительный объем электроэнергии, в связи с чем сделан перерасчет за апрель 2024 года за коммунальную услугу „электрическая энергия“. Как следствие, у мужчины образовалась задолженность на сумму свыше 472 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.
К делу подключилась прокуратура, направив иск в Невьянский горсуд с требованием признать незаконным выставленный счет, однако там отказали. В суде первой инстанции удовлетворили требования правоохранителей. Вскоре мужчине сделают перерасчет.
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