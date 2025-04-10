Екатеринбург лишится известного арт-объекта. Фото

В Екатеринбурге начали сносить дома рядом с работой STENOGRAFFIA
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Граффити «Относительность» на стене дома № 18 Суворовского переулка. Екатеринбург , снос здания, реновация, арт объект относительность
Работа Наташи Денисовой появилась на стене дома в 2020 году Фото:

В Екатеринбурге начали сносить заброшенные двухэтажные дома в переулке Суворовский. На одном из них расположено граффити «Относительность» Наташи Денисовой, которое она создала в рамках фестиваля STENOGRAFFIA.

Художница нарисовала автопортрет на стене заброшенного здания в 2020 году. Это была первая масштабная работа Денисовой, она посвящена поиску самой себя. Название работы «Относительность» и люди на фоне отсылают к литографии Маурица Эшера. Во время работы над арт-объектом художнице помогали дети. В пресс-службе «Брусники» сообщили, что этот дом будут сносить осенью.

Дом с граффити горел в 2022 году. Тогда произошло возгорание на 150 квадратных метрах, при этом работа Денисовой не пострадала.

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В Екатеринбурге начали сносить заброшенные двухэтажные дома в переулке Суворовский. На одном из них расположено граффити «Относительность» Наташи Денисовой, которое она создала в рамках фестиваля STENOGRAFFIA. Художница нарисовала автопортрет на стене заброшенного здания в 2020 году. Это была первая масштабная работа Денисовой, она посвящена поиску самой себя. Название работы «Относительность» и люди на фоне отсылают к литографии Маурица Эшера. Во время работы над арт-объектом художнице помогали дети. В пресс-службе «Брусники» сообщили, что этот дом будут сносить осенью. Дом с граффити горел в 2022 году. Тогда произошло возгорание на 150 квадратных метрах, при этом работа Денисовой не пострадала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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