В Екатеринбурге начали сносить заброшенные двухэтажные дома в переулке Суворовский. На одном из них расположено граффити «Относительность» Наташи Денисовой, которое она создала в рамках фестиваля STENOGRAFFIA.
Художница нарисовала автопортрет на стене заброшенного здания в 2020 году. Это была первая масштабная работа Денисовой, она посвящена поиску самой себя. Название работы «Относительность» и люди на фоне отсылают к литографии Маурица Эшера. Во время работы над арт-объектом художнице помогали дети. В пресс-службе «Брусники» сообщили, что этот дом будут сносить осенью.
Дом с граффити горел в 2022 году. Тогда произошло возгорание на 150 квадратных метрах, при этом работа Денисовой не пострадала.
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