В Екатеринбурге задержали силовика, который брал взятки за покровительство при оказании мигрантами услуг для пассажиров в аэропорту Кольцово. Его обвинили по части третьей статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), рассказали в пресс-службе МСУТ СКР.
«Следствием установлено, что обвиняемый в период с 2020 по 2022 год получил взятку в сумме более 80 тысяч рублей за покровительство и незаконное бездействие при оказании иностранными гражданами услуг для пассажиров на территории аэропорта Кольцово», — пояснили там. Фигуранта уволили со службы.
В рамках расследования проведены комплексные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с ОСБ транспортной полиции. После сбора всех доказательств уголовное дело по части третьей статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействия) также направлено в суд.
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