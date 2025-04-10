В Екатеринбурге к полицейскому ворвались люди в масках. Видео

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От иностранцев фигурант получил более 80 тысяч рублей
От иностранцев фигурант получил более 80 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге задержали силовика, который брал взятки за покровительство при оказании мигрантами услуг для пассажиров в аэропорту Кольцово. Его обвинили по части третьей статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), рассказали в пресс-службе МСУТ СКР.

«Следствием установлено, что обвиняемый в период с 2020 по 2022 год получил взятку в сумме более 80 тысяч рублей за покровительство и незаконное бездействие при оказании иностранными гражданами услуг для пассажиров на территории аэропорта Кольцово», — пояснили там. Фигуранта уволили со службы.

В рамках расследования проведены комплексные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с ОСБ транспортной полиции. После сбора всех доказательств уголовное дело по части третьей статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействия) также направлено в суд.

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В Екатеринбурге задержали силовика, который брал взятки за покровительство при оказании мигрантами услуг для пассажиров в аэропорту Кольцово. Его обвинили по части третьей статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), рассказали в пресс-службе МСУТ СКР. «Следствием установлено, что обвиняемый в период с 2020 по 2022 год получил взятку в сумме более 80 тысяч рублей за покровительство и незаконное бездействие при оказании иностранными гражданами услуг для пассажиров на территории аэропорта Кольцово», — пояснили там. Фигуранта уволили со службы. В рамках расследования проведены комплексные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с ОСБ транспортной полиции. После сбора всех доказательств уголовное дело по части третьей статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействия) также направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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