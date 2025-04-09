09 апреля 2025

Аренда квартир подешевела в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стоимость аренды квартир снизилась на 6,4% за квартал
© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц стоимость аренды снизилась на 2,4%
За месяц стоимость аренды снизилась на 2,4% Фото:

Стоимость долгосрочной аренды квартир в Екатеринбурге снизилась на 6,4% за квартал, при этом, несмотря на рост цены, квартиры стали сдавать чаще. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Аренды».

«По итогам марта медианная стоимость долгосрочной аренды квартир составила 36 тысяч рублей. За месяц показатель снизился на 2,4%, за квартал — на 6,4%. Сокращение стоимости связано со значительным ростом предложения», — говорится в релизе. Там же отмечается, что число квартир, сдаваемых в аренду, относительно февраля выросло на 4,8%, за квартал — в 1,5 раза.

По словам руководителя сервиса Романа Жукова, предложение квартир в сегменте растет из-за оживления рынка после предновогоднего периода и длинных праздников. Спрос на долгосрочную аренду в миллионниках характерен для начала весны.

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Стоимость долгосрочной аренды квартир в Екатеринбурге снизилась на 6,4% за квартал, при этом, несмотря на рост цены, квартиры стали сдавать чаще. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе « Яндекс Аренды» . « По итогам марта медианная стоимость долгосрочной аренды квартир составила 36 тысяч рублей. За месяц показатель снизился на 2,4%, за квартал — на 6,4%. Сокращение стоимости связано со значительным ростом предложения» , — говорится в релизе. Там же отмечается, что число квартир, сдаваемых в аренду, относительно февраля выросло на 4,8%, за квартал — в 1,5 раза . По словам руководителя сервиса Романа Жукова, предложение квартир в сегменте растет из-за оживления рынка после предновогоднего периода и длинных праздников. Спрос на долгосрочную аренду в миллионниках характерен для начала весны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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