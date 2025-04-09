Аренда квартир подешевела в Екатеринбурге

Стоимость долгосрочной аренды квартир в Екатеринбурге снизилась на 6,4% за квартал, при этом, несмотря на рост цены, квартиры стали сдавать чаще. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Аренды».
«По итогам марта медианная стоимость долгосрочной аренды квартир составила 36 тысяч рублей. За месяц показатель снизился на 2,4%, за квартал — на 6,4%. Сокращение стоимости связано со значительным ростом предложения», — говорится в релизе. Там же отмечается, что число квартир, сдаваемых в аренду, относительно февраля выросло на 4,8%, за квартал — в 1,5 раза.
По словам руководителя сервиса Романа Жукова, предложение квартир в сегменте растет из-за оживления рынка после предновогоднего периода и длинных праздников. Спрос на долгосрочную аренду в миллионниках характерен для начала весны.
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