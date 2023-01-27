Из Екатеринбурга открывают прямые авиарейсы в Баку

28 января 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Полет в Республику Азербайджан займет чуть более трех часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге открывается прямое авиасообщение со столицей Республики Азербайджан — Баку. Об этом говорится в соцсетях. «Компания AZAL открывает прямые рейсы между Екатеринбургом и Баку. Самолеты „Азербайджанских авиалиний“ будут летать дважды в неделю с 19 марта», — указано в сообщении telegram-канала «Упорный край». На сайте «Азербайджанских авиалиний» доступны к бронированию билеты на 19 марта. Стоимость полета составит от 160 до 840 евро в зависимости от класса. Перелет займет три часа пять минут.

В Екатеринбурге открывается прямое авиасообщение со столицей Республики Азербайджан — Баку. Об этом говорится в соцсетях. «Компания AZAL открывает прямые рейсы между Екатеринбургом и Баку. Самолеты „Азербайджанских авиалиний“ будут летать дважды в неделю с 19 марта», — указано в сообщении telegram-канала «Упорный край». На сайте «Азербайджанских авиалиний» доступны к бронированию билеты на 19 марта. Стоимость полета составит от 160 до 840 евро в зависимости от класса. Перелет займет три часа пять минут.