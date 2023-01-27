27 января 2023

Из Екатеринбурга открывают прямые авиарейсы в Баку

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Полет в Республику Азербайджан займет чуть более трех часов Фото:

В Екатеринбурге открывается прямое авиасообщение со столицей Республики Азербайджан — Баку. Об этом говорится в соцсетях.

«Компания AZAL открывает прямые рейсы между Екатеринбургом и Баку. Самолеты „Азербайджанских авиалиний“ будут летать дважды в неделю с 19 марта», — указано в сообщении telegram-канала «Упорный край».

На сайте «Азербайджанских авиалиний» доступны к бронированию билеты на 19 марта. Стоимость полета составит от 160 до 840 евро в зависимости от класса. Перелет займет три часа пять минут.

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В Екатеринбурге открывается прямое авиасообщение со столицей Республики Азербайджан — Баку. Об этом говорится в соцсетях. «Компания AZAL открывает прямые рейсы между Екатеринбургом и Баку. Самолеты „Азербайджанских авиалиний“ будут летать дважды в неделю с 19 марта», — указано в сообщении telegram-канала «Упорный край». На сайте «Азербайджанских авиалиний» доступны к бронированию билеты на 19 марта. Стоимость полета составит от 160 до 840 евро в зависимости от класса. Перелет займет три часа пять минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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