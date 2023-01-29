В Челябинске стартует второй этап благоустройства набережной реки Миасс. Скрин

30 января 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Отрезок от Свердловского до Шершней занимает 7,6 км Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске готовятся ко второму этапу благоустройства реки Миасс от Свердловского проспекта до Академика Королева, затем до Шершней. Об этом сообщается на сайте управления архитектуры Челябинска. «Администрация проведет второй этап работ на северо-западной части реки Миасс— от Свердловского проспекта до Академика Королева (затем до Шершней). Отрезок от Свердловского до Шершней занимает 7,6 км. В отличие от центрального, он мало освоен, и поэтому местами набережную там нужно строить с нуля», — сообщается на сайте. В процессе работ сначала планируется укрепить берег защитными сооружениями от подтопления прилегающих территорий, построить инженерные сети, в том числе ливневую канализацию и локальные очистные сооружения, а затем уже провести благоустройство. Из-за разного состояния берегов, планировки территории и форм собственности, работы по возведению новой Набережной могут затянуться. Сейчас идет подготовка к проектно-изыскательным работам для укрепления берега и придания ему правильной формы, проводятся работы по планировке территории для формирования земельных участков набережной. Идут переговоры с инвесторами по сотрудничеству в благоустройстве отдельных участков набережной, в том числе вблизи Союзпищепрома и Родника. В отличие от центрального, отрезок участка от Свердловского проспекта до Шершней мало освоен, и поэтому местами набережную там нужно строить с нуля Сайт: Управление архитектуры Челябинска

В Челябинске готовятся ко второму этапу благоустройства реки Миасс от Свердловского проспекта до Академика Королева, затем до Шершней. Об этом сообщается на сайте управления архитектуры Челябинска. «Администрация проведет второй этап работ на северо-западной части реки Миасс— от Свердловского проспекта до Академика Королева (затем до Шершней). Отрезок от Свердловского до Шершней занимает 7,6 км. В отличие от центрального, он мало освоен, и поэтому местами набережную там нужно строить с нуля», — сообщается на сайте. В процессе работ сначала планируется укрепить берег защитными сооружениями от подтопления прилегающих территорий, построить инженерные сети, в том числе ливневую канализацию и локальные очистные сооружения, а затем уже провести благоустройство. Из-за разного состояния берегов, планировки территории и форм собственности, работы по возведению новой Набережной могут затянуться. Сейчас идет подготовка к проектно-изыскательным работам для укрепления берега и придания ему правильной формы, проводятся работы по планировке территории для формирования земельных участков набережной. Идут переговоры с инвесторами по сотрудничеству в благоустройстве отдельных участков набережной, в том числе вблизи Союзпищепрома и Родника.