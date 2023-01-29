29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Роспотребнадзор ХМАО обвинили в задержке премий сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-сотрудница пожаловалась Поповой на невыплату премиальной части оклада Фото:

Бывшая сотрудница Роспотребнадзора ХМАО обратилась к руководителю ведомства Анне Поповой с открытым письмом, в котором сообщается о задержках выплат премиальной части зарплаты. По словам заявительницы, с октября по декабрь 2022 года работники службы получали только оклад в размере 30 тысяч рублей, говорится в публикации telegram-канала «Ханты, деньги, Нефтевышки».

«У меня много бывших коллег в Ханты-Мансийске, <…> с октября по декабрь 2022 года им платили по 30 тысяч рублей ежемесячно, премий не было даже на Новый год. Хорошо, если семья полная, а второй супруг может финансово поддержать, но имеется много неполных семей, матерей-одиночек», — пишет заявительница.

Кроме того, заявительница выражает сожаление, что в ведомстве нет профсоюза работников, «поэтому права сотрудников приходится защищать пенсионерам». Журналист агентства направил в Роспотребнадзор округа запрос, но на момент публикации новости ответа не получил. В ведомстве пообещали прокомментировать инцидент позже.

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Бывшая сотрудница Роспотребнадзора ХМАО обратилась к руководителю ведомства Анне Поповой с открытым письмом, в котором сообщается о задержках выплат премиальной части зарплаты. По словам заявительницы, с октября по декабрь 2022 года работники службы получали только оклад в размере 30 тысяч рублей, говорится в публикации telegram-канала «Ханты, деньги, Нефтевышки». «У меня много бывших коллег в Ханты-Мансийске, <…> с октября по декабрь 2022 года им платили по 30 тысяч рублей ежемесячно, премий не было даже на Новый год. Хорошо, если семья полная, а второй супруг может финансово поддержать, но имеется много неполных семей, матерей-одиночек», — пишет заявительница. Кроме того, заявительница выражает сожаление, что в ведомстве нет профсоюза работников, «поэтому права сотрудников приходится защищать пенсионерам». Журналист агентства направил в Роспотребнадзор округа запрос, но на момент публикации новости ответа не получил. В ведомстве пообещали прокомментировать инцидент позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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