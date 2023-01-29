Роспотребнадзор ХМАО обвинили в задержке премий сотрудникам

30 января 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Экс-сотрудница пожаловалась Поповой на невыплату премиальной части оклада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшая сотрудница Роспотребнадзора ХМАО обратилась к руководителю ведомства Анне Поповой с открытым письмом, в котором сообщается о задержках выплат премиальной части зарплаты. По словам заявительницы, с октября по декабрь 2022 года работники службы получали только оклад в размере 30 тысяч рублей, говорится в публикации telegram-канала «Ханты, деньги, Нефтевышки». «У меня много бывших коллег в Ханты-Мансийске, <…> с октября по декабрь 2022 года им платили по 30 тысяч рублей ежемесячно, премий не было даже на Новый год. Хорошо, если семья полная, а второй супруг может финансово поддержать, но имеется много неполных семей, матерей-одиночек», — пишет заявительница. Кроме того, заявительница выражает сожаление, что в ведомстве нет профсоюза работников, «поэтому права сотрудников приходится защищать пенсионерам». Журналист агентства направил в Роспотребнадзор округа запрос, но на момент публикации новости ответа не получил. В ведомстве пообещали прокомментировать инцидент позже.

Бывшая сотрудница Роспотребнадзора ХМАО обратилась к руководителю ведомства Анне Поповой с открытым письмом, в котором сообщается о задержках выплат премиальной части зарплаты. По словам заявительницы, с октября по декабрь 2022 года работники службы получали только оклад в размере 30 тысяч рублей, говорится в публикации telegram-канала «Ханты, деньги, Нефтевышки». «У меня много бывших коллег в Ханты-Мансийске, <…> с октября по декабрь 2022 года им платили по 30 тысяч рублей ежемесячно, премий не было даже на Новый год. Хорошо, если семья полная, а второй супруг может финансово поддержать, но имеется много неполных семей, матерей-одиночек», — пишет заявительница. Кроме того, заявительница выражает сожаление, что в ведомстве нет профсоюза работников, «поэтому права сотрудников приходится защищать пенсионерам». Журналист агентства направил в Роспотребнадзор округа запрос, но на момент публикации новости ответа не получил. В ведомстве пообещали прокомментировать инцидент позже.