Победительница африканских марафонов поможет пермякам не заблудиться в ЮАР

31 января 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

До старта travel-встречи осталось немного Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми состоится travel-встреча с Еленой Нургалиевой — многократной победительницей международных марафонов, проходящих в ЮАР. Гостям именитая спортсменка расскажет о своем опыте и далекой африканской стране, обещают организаторы. «Елена Нургалиева — победитель и призер многочисленных марафонов в ЮАР расскажет, как ей удалось: „поймать волну“ у берегов ЮАР; не потеряться в тысячах гектаров саванн среди жирафов, буйволов и слонов; три раза быть ограбленной, но приехать в страну более 30 раз; понять себя и других в стране 11 официальных языков; стать гостьей на самой нетрадиционной свадьбе в своей жизни», — говорится в анонсе встречи в социальной сети «ВКонтакте». Елена Нургалиева — восьмикратная победительница и двукратная рекордсменка трассы сверхмарафона The Comrades (ЮАР), а также четырехкратная победительница марафона Two Oceans Marathon, ЮАР. Встреча с ней состоится в 19:00 1 февраля в конференц-зале пермского «Технопарка» на ул. Стахановская, 54П.

В Перми состоится travel-встреча с Еленой Нургалиевой — многократной победительницей международных марафонов, проходящих в ЮАР. Гостям именитая спортсменка расскажет о своем опыте и далекой африканской стране, обещают организаторы. «Елена Нургалиева — победитель и призер многочисленных марафонов в ЮАР расскажет, как ей удалось: „поймать волну“ у берегов ЮАР; не потеряться в тысячах гектаров саванн среди жирафов, буйволов и слонов; три раза быть ограбленной, но приехать в страну более 30 раз; понять себя и других в стране 11 официальных языков; стать гостьей на самой нетрадиционной свадьбе в своей жизни», — говорится в анонсе встречи в социальной сети «ВКонтакте». Елена Нургалиева — восьмикратная победительница и двукратная рекордсменка трассы сверхмарафона The Comrades (ЮАР), а также четырехкратная победительница марафона Two Oceans Marathon, ЮАР. Встреча с ней состоится в 19:00 1 февраля в конференц-зале пермского «Технопарка» на ул. Стахановская, 54П.