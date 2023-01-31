Пермяк из-за переезда продает АЗС по цене «однушки»

В сутки на АЗС продается около тысячи литров топлива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяк по причине своего переезда выставил на продажу автозаправочную станцию. Цена бизнеса — 6,2 млн рублей. Для сравнения — столько же стоит однокомнатная квартира в новостройке в центральных районах Перми. Объявление о продаже опубликовано на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Продажа в связи с изменением места жительства. В комплекс входят: здание, земельный участок, полуприцеп-цистерна, топливно-раздаточная колонка, арматура, огнетушители, газоанализаторы, система пожаротушения. Все в рабочем и проверенном состоянии», — сообщается в объявлении.

Продавец также уточняет, что в сутки на АГЗС продается около тысячи литров топлива. В стоимость бизнеса входят проектная документация, кассовая техника и оргтехника. Все движимое и недвижимое имущество находится в собственности.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам по цене «однушки» в спальном районе предлагают купить завод хлебобулочных изделий. Стоимость действующего предприятия — 3,2 млн рублей.