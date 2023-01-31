Пермяки угнали сломанный автомобиль, распилили на части и спрятали в снегу

01 февраля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Пермяки планировали продать части автомобиля весной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже автомобиля с обочины. На ней ВАЗ-2111 стоял сломанный два дня. Этим и воспользовались похитители. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В начале января в полицию обратился 22-летний пермяк с заявлением о краже отечественного авто ВАЗ-2111. Он рассказал, что несколько дней назад на машине возвращался с семьей из Юсьвенского района. В районе отворота на поселок Оверята у автомобиля порвался ремень ГРМ. Мужчина не смог продолжить путь дальше и оставил авто на обочине. А вернувшись через два дня обнаружил, что машины нет», — указано в пресс-релизе. Потерпевший рассказал полиции, что в автомобиле также находились электроинструменты на сумму 47 500 рублей. Общий ущерб он оценил в 137 500 рублей. Полицейские просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения. На одной из записей было видно, как кто-то на машине с помощью троса буксирует сломанный автомобиль. Оперативники установили марку авто и его владельца. Им оказался 42-летний житель поселка Оверята. На «дело» он пошел со своим 23-летним квартирантом. Один из них сел за руль буксира, второй — влез в похищенную машину. Полицейские обыскали жилье и гаражи подозреваемых и нашли части распиленного автомобиля в снегу около гаража, а также в заброшенном огороде. Выяснилось, что они на время спрятали части, так как понимали, что авто будут искать. Планировали сдать в пункт приема металлолома весной. Сейчас оба фигуранта уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк нашел ключи от чужой машины, покатался на ней и сбежал с магнитолой. Но его нашли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Краснокамске (Пермский край) сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже автомобиля с обочины. На ней ВАЗ-2111 стоял сломанный два дня. Этим и воспользовались похитители. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В начале января в полицию обратился 22-летний пермяк с заявлением о краже отечественного авто ВАЗ-2111. Он рассказал, что несколько дней назад на машине возвращался с семьей из Юсьвенского района. В районе отворота на поселок Оверята у автомобиля порвался ремень ГРМ. Мужчина не смог продолжить путь дальше и оставил авто на обочине. А вернувшись через два дня обнаружил, что машины нет», — указано в пресс-релизе. Потерпевший рассказал полиции, что в автомобиле также находились электроинструменты на сумму 47 500 рублей. Общий ущерб он оценил в 137 500 рублей. Полицейские просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения. На одной из записей было видно, как кто-то на машине с помощью троса буксирует сломанный автомобиль. Оперативники установили марку авто и его владельца. Им оказался 42-летний житель поселка Оверята. На «дело» он пошел со своим 23-летним квартирантом. Один из них сел за руль буксира, второй — влез в похищенную машину. Полицейские обыскали жилье и гаражи подозреваемых и нашли части распиленного автомобиля в снегу около гаража, а также в заброшенном огороде. Выяснилось, что они на время спрятали части, так как понимали, что авто будут искать. Планировали сдать в пункт приема металлолома весной. Сейчас оба фигуранта уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие. Ранее URA.RU сообщало, что пермяк нашел ключи от чужой машины, покатался на ней и сбежал с магнитолой. Но его нашли.