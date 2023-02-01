Турция не даст Швеции попасть в НАТО

01 февраля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Турция не уверена в решении принять Швецию в НАТО, заявил Мевлют Чавушоглу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Турция не прияла решение рассмотреть заявку Швеции о принятии страны в НАТО, так как не уверена, что страна выполняет свои обязательства. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Мы пока не видели конкретных шагов двух стран, особенно Швеции, которые убедили бы нас и развеяли наши опасения относительно нашей безопасности. Мы ждем выполнения закрепленных обязательств», — отметил Мевлют Чавушоглу во время рабочего визита в Таллине. Трансляция велась на его странице в Twitter. Он отметил что есть протокол, которые страны подписали в июне 2022 года. И Турция пока не видела, чтобы Швеция его соблюдала. При этом отмечается, что решение о принятии страны в Североатлантический альянс должен принимать сама НАТО. Ранее сообщалось, что Швеция приостановила процесс своего вступления в НАТО. Это произошло из-за негативной реакции Турции на сожжение священной книги Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Сам президент Турции также заявлял, что будущее решение Турции по членству Финляндии в НАТО может шокировать Швецию.

Турция не прияла решение рассмотреть заявку Швеции о принятии страны в НАТО, так как не уверена, что страна выполняет свои обязательства. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Мы пока не видели конкретных шагов двух стран, особенно Швеции, которые убедили бы нас и развеяли наши опасения относительно нашей безопасности. Мы ждем выполнения закрепленных обязательств», — отметил Мевлют Чавушоглу во время рабочего визита в Таллине. Трансляция велась на его странице в Twitter. Он отметил что есть протокол, которые страны подписали в июне 2022 года. И Турция пока не видела, чтобы Швеция его соблюдала. При этом отмечается, что решение о принятии страны в Североатлантический альянс должен принимать сама НАТО. Ранее сообщалось, что Швеция приостановила процесс своего вступления в НАТО. Это произошло из-за негативной реакции Турции на сожжение священной книги Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Сам президент Турции также заявлял, что будущее решение Турции по членству Финляндии в НАТО может шокировать Швецию.