29 января 2023

Эрдоган пообещал «шокировать» Швецию своим решением о членстве Финляндии в НАТО

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Эрдоган обещает шокирующие решения по членству Финляндии в НАТО Фото:

Будущее решение Турции по членству Финляндии в НАТО может шокировать Швецию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое „шокирует“ Швецию», — заявил турецкий лидер. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в Швеции лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег перед посольством Турции в Стокгольме Коран. На эти действия последовала негативная реакция Эрдогана. В связи с этим Швеция приостановила свое вступление в альянс.

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Будущее решение Турции по членству Финляндии в НАТО может шокировать Швецию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое „шокирует“ Швецию», — заявил турецкий лидер. Его слова приводит ТАСС. Ранее в Швеции лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег перед посольством Турции в Стокгольме Коран. На эти действия последовала негативная реакция Эрдогана. В связи с этим Швеция приостановила свое вступление в альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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