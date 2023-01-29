Эрдоган пообещал «шокировать» Швецию своим решением о членстве Финляндии в НАТО

Эрдоган обещает шокирующие решения по членству Финляндии в НАТО
Будущее решение Турции по членству Финляндии в НАТО может шокировать Швецию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое „шокирует“ Швецию», — заявил турецкий лидер. Его слова приводит ТАСС.
Ранее в Швеции лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег перед посольством Турции в Стокгольме Коран. На эти действия последовала негативная реакция Эрдогана. В связи с этим Швеция приостановила свое вступление в альянс.
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