02 февраля 2023

Челябинский боец ЧВК «Вагнер» погиб в ходе спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
С бойцом земляки простятся 5 февраля Фото:
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Боец ЧВК «Вагнер» из Агаповского района (Челябинская область) Николай Винокуров погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Информацию URA.RU подтвердила глава поселка Желтинский Надежда Герасимова, откуда родом погибший.

«Мы связались с сестрой Николая Ангелиной. Похоронами занимается в основном она. Попросила проверить очистку дорожек от снега на кладбище. Вся семья проживает в Магнитогорске, но хоронить бойца будут у нас в поселке», — уточнила URA.RU глава поселения Надежда Герасимова.

В семье Винокуровых пятеро детей: две сестры и, кроме Николая, еще два брата. Детей и жены у погибшего не было. По данным Ангелины, отправлен в зону операции он был в середине октября 2022 года, а погиб 11 января.

Похороны состоятся 5 февраля. Попрощаться с земляком, по словам Герасимовой, собираются жители поселка. Также на похоронах будут представители местных властей.

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Боец ЧВК «Вагнер» из Агаповского района (Челябинская область) Николай Винокуров погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Информацию URA.RU подтвердила глава поселка Желтинский Надежда Герасимова, откуда родом погибший. «Мы связались с сестрой Николая Ангелиной. Похоронами занимается в основном она. Попросила проверить очистку дорожек от снега на кладбище. Вся семья проживает в Магнитогорске, но хоронить бойца будут у нас в поселке», — уточнила URA.RU глава поселения Надежда Герасимова. В семье Винокуровых пятеро детей: две сестры и, кроме Николая, еще два брата. Детей и жены у погибшего не было. По данным Ангелины, отправлен в зону операции он был в середине октября 2022 года, а погиб 11 января. Похороны состоятся 5 февраля. Попрощаться с земляком, по словам Герасимовой, собираются жители поселка. Также на похоронах будут представители местных властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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