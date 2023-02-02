Челябинский боец ЧВК «Вагнер» погиб в ходе спецоперации

03 февраля 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

С бойцом земляки простятся 5 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец ЧВК «Вагнер» из Агаповского района (Челябинская область) Николай Винокуров погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Информацию URA.RU подтвердила глава поселка Желтинский Надежда Герасимова, откуда родом погибший. «Мы связались с сестрой Николая Ангелиной. Похоронами занимается в основном она. Попросила проверить очистку дорожек от снега на кладбище. Вся семья проживает в Магнитогорске, но хоронить бойца будут у нас в поселке», — уточнила URA.RU глава поселения Надежда Герасимова. В семье Винокуровых пятеро детей: две сестры и, кроме Николая, еще два брата. Детей и жены у погибшего не было. По данным Ангелины, отправлен в зону операции он был в середине октября 2022 года, а погиб 11 января. Похороны состоятся 5 февраля. Попрощаться с земляком, по словам Герасимовой, собираются жители поселка. Также на похоронах будут представители местных властей.

Боец ЧВК «Вагнер» из Агаповского района (Челябинская область) Николай Винокуров погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Информацию URA.RU подтвердила глава поселка Желтинский Надежда Герасимова, откуда родом погибший. «Мы связались с сестрой Николая Ангелиной. Похоронами занимается в основном она. Попросила проверить очистку дорожек от снега на кладбище. Вся семья проживает в Магнитогорске, но хоронить бойца будут у нас в поселке», — уточнила URA.RU глава поселения Надежда Герасимова. В семье Винокуровых пятеро детей: две сестры и, кроме Николая, еще два брата. Детей и жены у погибшего не было. По данным Ангелины, отправлен в зону операции он был в середине октября 2022 года, а погиб 11 января. Похороны состоятся 5 февраля. Попрощаться с земляком, по словам Герасимовой, собираются жители поселка. Также на похоронах будут представители местных властей.