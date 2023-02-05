В спецоперации на Украине погиб боец из Кировоградского городского округа (Свердловская область) Ян Алиев. Об этом сообщил глава округа Александр Оськин на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Наш земляк Ян Минуллович Алиев погиб 25 января в зоне СВО. За исполнение воинского долга представлен к государственной награде», — сказано в сообщении Оськина.
Прощание с мужчиной состоится 7 февраля в Верхнем Тагиле. «Искренние соболезнования родным и близким», — резюмировал мэр.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.
Прощание с Яном состоится 7 февраля
Фото: страница Александра Оськина в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Экшн новости Верхнего Тагила» в соцсети «ВКонтакте»
В спецоперации на Украине погиб боец из Кировоградского городского округа (Свердловская область) Ян Алиев. Об этом сообщил глава округа Александр Оськин на странице в соцсети «ВКонтакте». «Наш земляк Ян Минуллович Алиев погиб 25 января в зоне СВО. За исполнение воинского долга представлен к государственной награде», — сказано в сообщении Оськина. Прощание с мужчиной состоится 7 февраля в Верхнем Тагиле. «Искренние соболезнования родным и близким», — резюмировал мэр. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.