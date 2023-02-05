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На Украине погиб солдат из Свердловской области. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, смерть, триколор, флаг россии, гроб, похороны, солдат
Ян Алиев погиб 25 января в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации на Украине погиб боец из Кировоградского городского округа (Свердловская область) Ян Алиев. Об этом сообщил глава округа Александр Оськин на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наш земляк Ян Минуллович Алиев погиб 25 января в зоне СВО. За исполнение воинского долга представлен к государственной награде», — сказано в сообщении Оськина.

Прощание с мужчиной состоится 7 февраля в Верхнем Тагиле. «Искренние соболезнования родным и близким», — резюмировал мэр.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.

Прощание с Яном состоится 7 февраля
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В спецоперации на Украине погиб боец из Кировоградского городского округа (Свердловская область) Ян Алиев. Об этом сообщил глава округа Александр Оськин на странице в соцсети «ВКонтакте». «Наш земляк Ян Минуллович Алиев погиб 25 января в зоне СВО. За исполнение воинского долга представлен к государственной награде», — сказано в сообщении Оськина. Прощание с мужчиной состоится 7 февраля в Верхнем Тагиле. «Искренние соболезнования родным и близким», — резюмировал мэр. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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