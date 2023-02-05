Челябинских дорожников обязали выпустить в Шершни шесть тысяч сазанов

Выпуск молоди запланирован до конца 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Природоохранная прокуратура обязала комитет дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска выпустить шесть тысяч особей молодого сазана в Шершневское водохранилище. Такое решение принято из-за негативного воздействия на водоем, оказанного при строительстве набережной и моста через реку Миасс. Об этом URA.RU сообщили 6 февраля в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокурор внес руководителю КДХ Челябинска представление об устранении нарушений закона. После вмешательства природоохранной прокуратуры до конца 2023 года запланирован выпуск в Шершневское водохранилище молоди сазана количеством около шести тысяч рыб», — заявили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что КДХ Челябинска при строительстве набережной и моста на реке Миасс взял на себя обязательства компенсировать негативное воздействие на биоресурсы и выпустить в реку молодь. Однако дорожники свои обязательства перед Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству до сих пор не выполнили. В пресс-службе мэрии URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже.