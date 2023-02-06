06 февраля 2023

Челябинцы не готовы покупать «Москвич» и другие электромобили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на заводе Электромашина. Челябинск, порше, электромобиль, зарядка, электрозаправка, зарядная станция, электромашина, завод электромашина
Использование электрокаров челябинцев пока не прельщает Фото:

Жители Челябинска не готовы приобретать электромобили, включая «Москвич». По данным опроса сервиса SuperJob, две трети горожан не готовы отказаться от своей машины в пользу электрокара.

«Идея покупки электромобиля теряет привлекательность в глазах челябинцев. Семь из десяти респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара», — отметили в пресс-службе SuperJob.

Мысли о приобретении электромобиля посещают лишь 17% челябинцев. Те, кто не желает покупать электрокар, уверены: эксплуатировать его не позволит слабо развитая инфраструктура, а в регионе, к тому же, помешают низкие температуры.

Как URA.RU заявил президент Ассоциации автодилеров Челябинской области Александр Рулевский, доля продаж электрокаров по итогам 2023 года не превысит в области пяти процентов. В настоящее время, по словам автоэксперта, производителям предстоит проделать значительную работу по адаптации машин к челябинскому климату: разброс температур в 20-30 градусов ведет к деградации батарей.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жители Челябинска не готовы приобретать электромобили, включая «Москвич». По данным опроса сервиса SuperJob, две трети горожан не готовы отказаться от своей машины в пользу электрокара. «Идея покупки электромобиля теряет привлекательность в глазах челябинцев. Семь из десяти респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара», — отметили в пресс-службе SuperJob. Мысли о приобретении электромобиля посещают лишь 17% челябинцев. Те, кто не желает покупать электрокар, уверены: эксплуатировать его не позволит слабо развитая инфраструктура, а в регионе, к тому же, помешают низкие температуры. Как URA.RU заявил президент Ассоциации автодилеров Челябинской области Александр Рулевский, доля продаж электрокаров по итогам 2023 года не превысит в области пяти процентов. В настоящее время, по словам автоэксперта, производителям предстоит проделать значительную работу по адаптации машин к челябинскому климату: разброс температур в 20-30 градусов ведет к деградации батарей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...