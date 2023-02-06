Челябинцы не готовы покупать «Москвич» и другие электромобили

Использование электрокаров челябинцев пока не прельщает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска не готовы приобретать электромобили, включая «Москвич». По данным опроса сервиса SuperJob, две трети горожан не готовы отказаться от своей машины в пользу электрокара.

«Идея покупки электромобиля теряет привлекательность в глазах челябинцев. Семь из десяти респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара», — отметили в пресс-службе SuperJob.

Мысли о приобретении электромобиля посещают лишь 17% челябинцев. Те, кто не желает покупать электрокар, уверены: эксплуатировать его не позволит слабо развитая инфраструктура, а в регионе, к тому же, помешают низкие температуры.

Как URA.RU заявил президент Ассоциации автодилеров Челябинской области Александр Рулевский, доля продаж электрокаров по итогам 2023 года не превысит в области пяти процентов. В настоящее время, по словам автоэксперта, производителям предстоит проделать значительную работу по адаптации машин к челябинскому климату: разброс температур в 20-30 градусов ведет к деградации батарей.