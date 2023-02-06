В Челябинске поймали угонщиков восьми автомобилей

Соучастники похищали автомобили с помощью эвакуатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задержали двух соучастников, которые более полугода угоняли автомобили в разных районах города. В общей сложности они похитили восемь машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, два жителя Челябинска совершали угоны автомобилей в период с июня 2021 года по февраль 2022 года в различных районах Челябинска. Уголовное дело обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „а,в“ ч. 2, п. „в“ ч. 3, п. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта или другого важного личного документа), направлено для рассмотрения в Советский районный суд Челябинска», — сообщили в ведомстве.

Фигуранты угоняли автомобили с использованием эвакуаторов, водители которых не знали о преступных намерениях. Похищенные автомобили пригоняли на авторазборы, где продавали на запчасти. В январе 2021 года при совершении очередного хищения один из обвиняемых был задержан. В феврале 2022 года второй обвиняемый похитил автомобиль «Mercedes-Benz S500».

Всего соучастники похитили восемь автомобилей, причинив потерпевшим ущерб в размере свыше 5,2 млн рублей. Два похищенных автомобиля общей стоимостью около двух млн рублей возвращены владельцам. Кроме того, один из фигурантов похитил из двух автомобилей паспорта транспортных средств. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 655 тысяч рублей.