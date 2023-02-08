Челябинский губернатор встретился с главой крупнейшей газовой компании. Фото

09 февраля 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер призвал усилить работу по догазификации хозяйств региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с назначенным гендиректором компании АО «Газпром газораспределение Челябинск» Антоном Лебедевым. Как URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер назвал недостаточными темпы догазификации в области. «Нового руководителя Антона Лебедева представил замгендиректора ООО „Газпром межрегионгаз“ Сергей Табачук. Обсуждались вопросы догазификации, реализации совместной с компанией „Газпром“ программы развития газоснабжения и газификации на трехлетний период», — отметили в областном правительстве. Текслер заявил, что вопросы догазификации в регионе недостаточны. До границ участков выполнено 44% объемов, число заключенных договоров — 88%. Глава региона призвал усилить работу. На встрече отметили, что уровень газификации в области составляет 70%, но проблема подключения к газу новых потребителей из-за увеличения объемов строительства остается. Особенно вопрос касается газификации Сосновского района, где много строек. Регион догазифицирует жителей, субсидируя льготной категории граждан затраты на покупку, установку газового оборудования. Параллельно приходится решать проблемы увеличения мощности газораспределительных сетей и замены старых труб на новые. Работа ведется с компанией «Россети». К своим полномочиям руководителя в компании «Газпром газораспределение Челябинск» Лебедев приступил 9 февраля. На этом посту он сменил Владимира Серадского. Антона Лебедева губернатору Алексею Текслеру представил замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Глава региона акцентировал внимание на газификации домохозяйств и предприятий Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Вместе обсудили трехлетний план работы Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с назначенным гендиректором компании АО «Газпром газораспределение Челябинск» Антоном Лебедевым. Как URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер назвал недостаточными темпы догазификации в области. «Нового руководителя Антона Лебедева представил замгендиректора ООО „Газпром межрегионгаз“ Сергей Табачук. Обсуждались вопросы догазификации, реализации совместной с компанией „Газпром“ программы развития газоснабжения и газификации на трехлетний период», — отметили в областном правительстве. Текслер заявил, что вопросы догазификации в регионе недостаточны. До границ участков выполнено 44% объемов, число заключенных договоров — 88%. Глава региона призвал усилить работу. На встрече отметили, что уровень газификации в области составляет 70%, но проблема подключения к газу новых потребителей из-за увеличения объемов строительства остается. Особенно вопрос касается газификации Сосновского района, где много строек. Регион догазифицирует жителей, субсидируя льготной категории граждан затраты на покупку, установку газового оборудования. Параллельно приходится решать проблемы увеличения мощности газораспределительных сетей и замены старых труб на новые. Работа ведется с компанией «Россети». К своим полномочиям руководителя в компании «Газпром газораспределение Челябинск» Лебедев приступил 9 февраля. На этом посту он сменил Владимира Серадского.