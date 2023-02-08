В Металлургическом районе Челябинска возле торгового двора «Михеевский» обустроят тротуары, сделают пешеходные переходы, также на территории появится сквер. Проект был утвержден на публичных слушаниях, которые состоялись в Доме архитектора 9 февраля, передает корреспондент URA.RU.
«Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории в границах шоссе Металлургов, улицы Сталеваров, Пятницкого, Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска состоялись 9 февраля 2023 года. Проект одобрен», — сообщили на слушаниях.
Площадь проектируемой территории — 12,94 га. Вокруг рынка планируется обустроить участки проезда, пешеходные тротуары, бульвар и площадь с размещением мест хранения автотранспорта. Также на территории будет построен сквер в качестве буферной зоны между шоссе Металлургов и рынком.
Вокруг рынка планируется обустроить участки проезда, пешеходные тротуары, бульвар и площадь с размещением мест хранения автотранспорта
В Металлургическом районе Челябинска возле торгового двора «Михеевский» обустроят тротуары, сделают пешеходные переходы, также на территории появится сквер. Проект был утвержден на публичных слушаниях, которые состоялись в Доме архитектора 9 февраля, передает корреспондент URA.RU. «Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории в границах шоссе Металлургов, улицы Сталеваров, Пятницкого, Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска состоялись 9 февраля 2023 года. Проект одобрен», — сообщили на слушаниях. Площадь проектируемой территории — 12,94 га. Вокруг рынка планируется обустроить участки проезда, пешеходные тротуары, бульвар и площадь с размещением мест хранения автотранспорта. Также на территории будет построен сквер в качестве буферной зоны между шоссе Металлургов и рынком.