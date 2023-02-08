08 февраля 2023

Бизнесменам разрешили строить сквер возле рынка в Челябинске. Фото

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Публичные слушания. Челябинск, публичные слушания
У ТД «Михеевский» построят новый сквер, сделают пешеходные переходы и тротуары Фото:

В Металлургическом районе Челябинска возле торгового двора «Михеевский» обустроят тротуары, сделают пешеходные переходы, также на территории появится сквер. Проект был утвержден на публичных слушаниях, которые состоялись в Доме архитектора 9 февраля, передает корреспондент URA.RU.

«Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории в границах шоссе Металлургов, улицы Сталеваров, Пятницкого, Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска состоялись 9 февраля 2023 года. Проект одобрен», — сообщили на слушаниях.

Площадь проектируемой территории — 12,94 га. Вокруг рынка планируется обустроить участки проезда, пешеходные тротуары, бульвар и площадь с размещением мест хранения автотранспорта. Также на территории будет построен сквер в качестве буферной зоны между шоссе Металлургов и рынком.

Публичные слушания. Челябинск
Вокруг рынка планируется обустроить участки проезда, пешеходные тротуары, бульвар и площадь с размещением мест хранения автотранспорта
Фото:

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В Металлургическом районе Челябинска возле торгового двора «Михеевский» обустроят тротуары, сделают пешеходные переходы, также на территории появится сквер. Проект был утвержден на публичных слушаниях, которые состоялись в Доме архитектора 9 февраля, передает корреспондент URA.RU. «Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории в границах шоссе Металлургов, улицы Сталеваров, Пятницкого, Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска состоялись 9 февраля 2023 года. Проект одобрен», — сообщили на слушаниях. Площадь проектируемой территории — 12,94 га. Вокруг рынка планируется обустроить участки проезда, пешеходные тротуары, бульвар и площадь с размещением мест хранения автотранспорта. Также на территории будет построен сквер в качестве буферной зоны между шоссе Металлургов и рынком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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