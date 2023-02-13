Кадыров предложил Зеленскому закончить свою жизнь, как Гитлер

Рамзан Кадыров предложил Зеленскому уйти из жизни, как Гитлер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому закончить свою жизнь самоубийством, как это сделал в конце Второй мировой войны Адольф Гитлер. Об этом он заявил в программе «60 минут» на телеканале «Россия1».

«Нету такого приказа, нету такого приказа, чтобы убить Зеленского. Я этот вопрос не раз поднимал в разных кругах, и со мной даже никто про это не говорил. Я за то, чтобы они поняли, и, так скажем, сами, как Гитлер в свое время сделал шаг», — сказал Кадыров. Адольф Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун, согласно показаниям очевидцев, покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако глава государства уточнил, что у России нет планов по оккупации территории.