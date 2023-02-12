Мэр Краснотурьинска раскрыл, сколько свердловчан находятся в плену ВСУ

Пятеро жителей Свердловской области находятся в плену Вооруженных сил Украины. Об этом на встрече с профсоюзными активами заявил мэр Краснотурьинска Александр Устинов.
«Пятеро наших ребят: трое краснотурьинцев и двое карпинцев находятся в плену [ВСУ]. Они звонили оттуда, общались с родными. Слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, у них все нормально. Кормят достойно, даже сигареты дают», — цитирует Устинова «Вечерний Краснотурьинск».
В начале января свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказывала, что в плену остаются пятеро свердловчан. Те ли это, о которых говорил Устинов, неизвестно.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация.
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