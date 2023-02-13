Губернатор Комарова вышла на важный разговор с политэлитами ХМАО

Комарова обсудила с политэлитой актуальные проблемы округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с представителями политических партий. Они обсудили проблемы строительства, дорожного, жилищно-хозяйственного комплекса, расселения жителей из ветхого, аварийного жилья и фенольных домов, сказано на официальном сайте окружного правительства.

«В ходе встреч с депутатскими фракциями также обсуждались вопросы завершения строительства железнодорожного вокзала в Нягани, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, реконструкции школ и другие темы», — говорится в публикации.

Представитель «Единой России» Леонид Михалко обратил внимание на дорогу и мостовый переход на участке автотрассы Советский — Приобье — Белоярский. А югорские коммунисты предложили ускорить в Сургутском районе переселение жителей из фенольных домов.

Губернатор выслушала предложения депутатов и предложила разработать варианты решения озвученных проблем. «Важно организовать работу по установлению статуса фенольных домов эффективно. Работайте совместно с депутатами, включите в график не только Сургутский район, но и другие муниципалитеты», — поручила Комарова профильным ведомствам.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО готовят Комаровой вопросы на традиционную встречу с парламентскими фракциями. Народные избранники уже определились с темами, на которые хотят получить ответы от главы региона.