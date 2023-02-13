Губернатор Комарова вышла на важный разговор с политэлитами ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с представителями политических партий. Они обсудили проблемы строительства, дорожного, жилищно-хозяйственного комплекса, расселения жителей из ветхого, аварийного жилья и фенольных домов, сказано на официальном сайте окружного правительства.
«В ходе встреч с депутатскими фракциями также обсуждались вопросы завершения строительства железнодорожного вокзала в Нягани, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, реконструкции школ и другие темы», — говорится в публикации.
Представитель «Единой России» Леонид Михалко обратил внимание на дорогу и мостовый переход на участке автотрассы Советский — Приобье — Белоярский. А югорские коммунисты предложили ускорить в Сургутском районе переселение жителей из фенольных домов.
Губернатор выслушала предложения депутатов и предложила разработать варианты решения озвученных проблем. «Важно организовать работу по установлению статуса фенольных домов эффективно. Работайте совместно с депутатами, включите в график не только Сургутский район, но и другие муниципалитеты», — поручила Комарова профильным ведомствам.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО готовят Комаровой вопросы на традиционную встречу с парламентскими фракциями. Народные избранники уже определились с темами, на которые хотят получить ответы от главы региона.
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