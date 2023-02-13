13 февраля 2023

Губернатор Комарова вышла на важный разговор с политэлитами ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Комарова обсудила с политэлитой актуальные проблемы округа Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с представителями политических партий. Они обсудили проблемы строительства, дорожного, жилищно-хозяйственного комплекса, расселения жителей из ветхого, аварийного жилья и фенольных домов, сказано на официальном сайте окружного правительства.

«В ходе встреч с депутатскими фракциями также обсуждались вопросы завершения строительства железнодорожного вокзала в Нягани, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, реконструкции школ и другие темы», — говорится в публикации.

Представитель «Единой России» Леонид Михалко обратил внимание на дорогу и мостовый переход на участке автотрассы Советский — Приобье — Белоярский. А югорские коммунисты предложили ускорить в Сургутском районе переселение жителей из фенольных домов.

Губернатор выслушала предложения депутатов и предложила разработать варианты решения озвученных проблем. «Важно организовать работу по установлению статуса фенольных домов эффективно. Работайте совместно с депутатами, включите в график не только Сургутский район, но и другие муниципалитеты», — поручила Комарова профильным ведомствам.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО готовят Комаровой вопросы на традиционную встречу с парламентскими фракциями. Народные избранники уже определились с темами, на которые хотят получить ответы от главы региона.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с представителями политических партий. Они обсудили проблемы строительства, дорожного, жилищно-хозяйственного комплекса, расселения жителей из ветхого, аварийного жилья и фенольных домов, сказано на официальном сайте окружного правительства. «В ходе встреч с депутатскими фракциями также обсуждались вопросы завершения строительства железнодорожного вокзала в Нягани, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, реконструкции школ и другие темы», — говорится в публикации. Представитель «Единой России» Леонид Михалко обратил внимание на дорогу и мостовый переход на участке автотрассы Советский — Приобье — Белоярский. А югорские коммунисты предложили ускорить в Сургутском районе переселение жителей из фенольных домов. Губернатор выслушала предложения депутатов и предложила разработать варианты решения озвученных проблем. «Важно организовать работу по установлению статуса фенольных домов эффективно. Работайте совместно с депутатами, включите в график не только Сургутский район, но и другие муниципалитеты», — поручила Комарова профильным ведомствам. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО готовят Комаровой вопросы на традиционную встречу с парламентскими фракциями. Народные избранники уже определились с темами, на которые хотят получить ответы от главы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...