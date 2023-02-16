Пермский губернатор провел первое мероприятие с новым ректором ПГНИУ

17 февраля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин выступил на одной сцене с новым ректором ПГНИУ (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском классическом университете открылся профориентационный форум «ТрудКрут». На церемонии на одной сцене перед молодежью выступили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и недавно назначенный и. о. ректора Игорь Германов. «Мне очень радостно здесь находиться, поскольку в зале сидит 500 амбициозных молодых пермяков, которые стремятся уже сейчас с ранних лет создать свою карьеру. Мы надеемся, что первый профориентационный форум „ТрудКрут“ вам в этом поможет», — заявил Махонин. Поздравляя собравшихся с Днем российских студенческих отрядов, губернатор назвал пермские студотряды «самыми крутыми». Видео опубликовано в telegram-канале ПГНИУ. Германов возглавил ПГНИУ после спешной отставки Игоря Красильникова. Источник URA.RU говорили, что его кандидатуру пролоббировал бывший губернатор Прикамья, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который может стать председателем наблюдательного совета вуза. Таким образом Решетников обострит конфликт с Махониным, который сейчас возглавляет эту структуру.

В Пермском классическом университете открылся профориентационный форум «ТрудКрут». На церемонии на одной сцене перед молодежью выступили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и недавно назначенный и. о. ректора Игорь Германов. «Мне очень радостно здесь находиться, поскольку в зале сидит 500 амбициозных молодых пермяков, которые стремятся уже сейчас с ранних лет создать свою карьеру. Мы надеемся, что первый профориентационный форум „ТрудКрут“ вам в этом поможет», — заявил Махонин. Поздравляя собравшихся с Днем российских студенческих отрядов, губернатор назвал пермские студотряды «самыми крутыми». Видео опубликовано в telegram-канале ПГНИУ. Германов возглавил ПГНИУ после спешной отставки Игоря Красильникова. Источник URA.RU говорили, что его кандидатуру пролоббировал бывший губернатор Прикамья, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который может стать председателем наблюдательного совета вуза. Таким образом Решетников обострит конфликт с Махониным, который сейчас возглавляет эту структуру.