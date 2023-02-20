Пермяк распылил газовый баллончик в лицо работнице МФО из-за 600 рублей

В Перми задержали мужчину, который напал на офис микрофинансовой организации (МФО). Он распылил менеджеру в лицо газовый баллончик, чтобы украсть деньги. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В дежурную часть отдела полиции Индустриального района поступило сообщение от работника микрофинансовой организации о нападении. Менеджер пояснила, что в офис зашел неизвестный и брызнул ей в лицо из газового баллончика. Забрав 600 рублей из ящика стола, налетчик скрылся с места преступления», — указано в пресс-релизе.
Спустя некоторое время в отдел полиции Мотовилихинского района поступило аналогичное сообщение. На это раз — от продавца продуктового павильона. Женщина рассказала полицейским, что мужчина зашел в павильон, повернулся, попросил у нее прощения и также брызнул в лицо. Но продавщица успела закрыть лицо руками. Мужчина забрал из кассы 2,5 тысяч рублей и сбежал.
Его задержали по горячим следам в Дзержинском районе. Налетчиком оказался ранее судимый 50-летний пермяк. После нападений он прятался у знакомого. Мужчину заключили под стражу, возбуждены уголовные дела.
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