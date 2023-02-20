20 февраля 2023

Пермяк распылил газовый баллончик в лицо работнице МФО из-за 600 рублей

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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, лента ограждения, место проишествия, полиция, 02, 112, оцепление чп
Налетчика задержали по горячим следам Фото:

В Перми задержали мужчину, который напал на офис микрофинансовой организации (МФО). Он распылил менеджеру в лицо газовый баллончик, чтобы украсть деньги. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции Индустриального района поступило сообщение от работника микрофинансовой организации о нападении. Менеджер пояснила, что в офис зашел неизвестный и брызнул ей в лицо из газового баллончика. Забрав 600 рублей из ящика стола, налетчик скрылся с места преступления», — указано в пресс-релизе.

Спустя некоторое время в отдел полиции Мотовилихинского района поступило аналогичное сообщение. На это раз — от продавца продуктового павильона. Женщина рассказала полицейским, что мужчина зашел в павильон, повернулся, попросил у нее прощения и также брызнул в лицо. Но продавщица успела закрыть лицо руками. Мужчина забрал из кассы 2,5 тысяч рублей и сбежал.

Его задержали по горячим следам в Дзержинском районе. Налетчиком оказался ранее судимый 50-летний пермяк. После нападений он прятался у знакомого. Мужчину заключили под стражу, возбуждены уголовные дела.

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В Перми задержали мужчину, который напал на офис микрофинансовой организации (МФО). Он распылил менеджеру в лицо газовый баллончик, чтобы украсть деньги. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В дежурную часть отдела полиции Индустриального района поступило сообщение от работника микрофинансовой организации о нападении. Менеджер пояснила, что в офис зашел неизвестный и брызнул ей в лицо из газового баллончика. Забрав 600 рублей из ящика стола, налетчик скрылся с места преступления», — указано в пресс-релизе. Спустя некоторое время в отдел полиции Мотовилихинского района поступило аналогичное сообщение. На это раз — от продавца продуктового павильона. Женщина рассказала полицейским, что мужчина зашел в павильон, повернулся, попросил у нее прощения и также брызнул в лицо. Но продавщица успела закрыть лицо руками. Мужчина забрал из кассы 2,5 тысяч рублей и сбежал. Его задержали по горячим следам в Дзержинском районе. Налетчиком оказался ранее судимый 50-летний пермяк. После нападений он прятался у знакомого. Мужчину заключили под стражу, возбуждены уголовные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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